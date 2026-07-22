Появилась запись начала конфликта с русскоговорящей туристкой в грузинском отеле

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На записи, которая предшествовала избиению участником свадьбы в Телави русскоговорящей туристки, девушка машет из окна рукой участникам торжества, которое проходит под окнами гостиничного номера, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе.

Запись начала конфликта появилась в сети

В сети появилось видео начала конфликта в грузинском городе Телави, после которого русскоговорящей туристке сломали нос, его разместил Telegram-канал Mash.

Как следует из записи, девушка просто машет рукой из окна номера свадьбе, которая расположилась под окнами гостиничного номера. Но ее начинают обвинять, что они вылили воду (на аппаратуру) из окна. Девушка пытается выяснить, в чем их обвиняют. В ответ ей говорят: «Заходи в номер». «Так мы в нем и есть», — отвечает она.

После того как девушка возмущается тем, как с ней разговаривают участники торжественного мероприятия, она в ответ получает оскорбления. Затем участники расположившейся снизу свадьбы запрещают ей высовываться из окна. Туристка предупреждает, что они ведут запись, и просит повторить оскорбления под запись.

«Кавказский узел» не публикует запись из-за употребления сторонами конфликта ненормативной лексики.

Пострадавшая в результате инцидента - 30-летняя гражданка России и Турции Алена Нестерюк, указывают "Новости Грузия".



Пострадавшая указала, что они не провоцировали участников свадьбы



Нестерюк рассказала, что она посещает Грузию уже в восьмой раз и никогда прежде не сталкивалась с подобной ситуацией. Алена сообщила, что была в компании из пяти девушек, которые отмечали день рождения подруги. Параллельно в отеле проходила свадьба.

«Я не считаю, что мы кого-либо провоцировали. Мы не делали того, что пишут в интернете: не обливали, не выливали ведро», — сказала пострадавшая от удара мужчины в отеле в Кахети Алена Нестерюк.



Пострадавшая признает, что при открытии бутылки шампанского капли жидкости могли попасть вниз, но считает это маловероятным.

«Возможно, какие-то капли попали вниз, как утверждает другая сторона. Хотя, если разобраться, это маловероятно: у нас есть крыша и балкон, мы никуда не выходили, только смотрели в окно. Возможно, из-за этого и возникло недопонимание между сторонами было. Может быть какая-то полемика словесная. Ни в любом случае, аша сторона, наши девочки, не выражались вульгарно, они не ругались. Другая сторона в первую очередь начала выражаться», - говорит она на видео, которое опубликовало Paper Kartuli.

По ее словам, сотрудники отеля советовали им не высовываться из окна и не выходить на улицу, но не предприняли ничего, чтобы защитить туристок от нападения.



«Мы приехали в эту страну с уважением, не в первый раз, и знаем, как здесь себя вести. Но другая сторона вела себя очень агрессивно. Когда мужчина ворвался в номер — у нас есть видео всего произошедшего, — у него, на мой взгляд, были неадекватные глаза. Мы все испугались», — рассказала Алена.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.