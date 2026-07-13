Пользователи соцсети поспорили о причинах конфликта между туристами и участниками шествия в Тбилиси

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Комментаторы в Facebook* по-разному оценили причины конфликта между группой туристов и участниками шествия в Тбилиси, посвященного памяти погибших на Украине грузинских бойцов. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Так, вечером 12 июля сторонники евроинтеграции Грузии 592-й день подряд вышли на проспект Руставели в Тбилиси, потребовав освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Причины конфликта вызвали спор среди комментаторов

Пост про конфликт между туристами и участниками шествия в Тбилиси был 12 июля опубликован на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 12.57 мск 13 июля эта запись набрала 925 отметок с реакцией пользователей и 1606 комментариев. Часть их авторов сочла, что туристки лишь ответили на агрессию со стороны участников акции.

"Как их встретили, так они и отреагировали. Браво девчонкам", – написала Anastasia Odzelashvili.

"Они ответили на оскорбления и на тот же жест", – считает Nadezhda Parunova.

"Вообще-то, судя по видео, сначала демонстранты окружили электрокар и что-то кричали, а потом уже одна из туристок показала средний палец, а не наоборот. Видимо, в ответ на оскорбления", – отметил Алексей Ветров.

Другие пользователи заявили, что причиной конфликта стало неуважительное поведение туристок. "И почему вмешиваются туристы? Это неуважение к Грузии и её народу. Шествие было скорбящих матерей, чьи сыновья погибли", – написала Maia Malinova.

"Как можно вести себя так в гостеприимной стране?" – задалась вопросом Ната Иааноап.

"Нет разницы, кто прав, а кто виноват, но так себя вести в гостях по крайней мере опасно", – отметил Dimitri Leo.

Еще одна часть комментаторов посчитала, что конфликт возник из-за взаимной агрессии. "Эти туристки – лишь следствие. А причины разжигания ненависти именно СМИ, как с одной, так и с другой стороны", – написал Мохажер Марзиев.

Часть пользователей усомнилась в версии событий, изложенной в грузинских СМИ. "Вы неправду пишите, она первая не начинала", – подчеркнула Мариам Сараджишвили.

"Туристы показывали сердечко и были предельно спокойны. Зачем так лгать?" – написала Мария Сорто.

"Не оскорбительными жестами, а сердечками. Если для тех, кто это пишет, сердечки оскорбительны", – указала Светлана Шильникова.

Видеозапись показала развитие конфликта между туристками и демонстрантами

"Кавказский узел" не публикует видеозапись с инцидентом из-за наличия в ней нецензурных выражений и неприличных жестов.

Видео, на котором показан момент конфликта в Тбилиси между демонстрантами и туристами, 11 июля опубликовал на своей странице в соцсети Facebook* грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи". На кадрах показаны около десяти женщин, которые едут в открытом туристическом электрокаре по одной из улиц Тбилиси. На другой стороне улицы стоят несколько сотен участников шествия, которые выкрикивают в адрес туристок оскорбительные фразы. Одна из туристок показала им неприличный жест. Одновременно с нею другая туристка показала участникам шествия сердечко, сложив ладони.

На видео часть участников акции выкрикивает в адрес туристок оскорбления и пытается приблизиться к электрокару, который сопровождают сотрудники полиции. При этом туристки расслаблены, они улыбаются и снимают происходящее на камеры телефонов. Около туристического электрокара видны несколько полицейских, которые не пропускают демонстрантов к машине.

Далее электрокар с туристками остановился, и демонстранты окружили его. Некоторые из них стали проявлять агрессию и выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес туристок. При этом одна из туристок снова показала им в ответ сердечко, сложенное ладонями. Остальные туристки по-прежнему вели себя расслабленно и улыбались.

Постояв на месте некоторое время, электрокар с туристками уехал, свернув на повороте. Участники акции проводили его свистом и скандированием нецензурного выражения в адрес президента России Владимира Путина.

В ролике нет идентификации того, что туристы являются гражданами России или что они прибыли в Грузию из России.

Ряд грузинских оппозиционных изданий, таких как телеканал Pirveli, Publika, Tbilisi Life, Tabula, представили информацию таким образом, что конфликт произошел по вине туристок. При этом эти издания идентифицировали их как туристов из России, не приведя источник этой информации.

Некоторые другие оппозиционные грузинские медиа подали сюжет о конфликте между туристами и участниками шествия сдержанно. Так, телеканал "Мтавари архи" и Netgazeti.ge сообщили о самом инциденте, не указав при этом гражданства туристок, а также не возложив вину за конфликт на какую-либо из сторон.

Другие российские СМИ, помимо "Кавказского узла", об этом инциденте не сообщали.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии.