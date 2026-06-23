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23:19, 23 июня 2026

ЕСПЧ признал Россию ответственной за пытки и гибель грузинских военнопленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека единогласно признал Россию ответственной за убийство трех и пытки восьми грузинских военнопленных, захваченных в ходе августовской войны 2008 года. Суд обязал Москву выплатить компенсации выжившим военнослужащим и семьям погибших.

Суд по правам человека в Страсбурге огласил сегодня решение по объединенным делам “Малачини и другие против России” и “Чиквиладзе и Анцухелидзе против России”, признав РФ виновной в нарушении прав грузинских военнопленных. Жалобы были поданы в 2009 и 2010 годах, разбирательство по ним заняло более 17 лет.

РФ признана в нарушении статей Европейской конвенции прав человека о праве на жизнь и запрете пыток (статьи 2 и 3). Суд установил, что младший сержант Ушанги Сопромадзе и капрал Кахабер Хубулури были казнены в период содержания под стражей; последнего убили, посчитав предателем из-за осетинского происхождения. Помощник наводчика Георгий Анцухелидзе пропал без вести 9 августа 2008 года в Цхинвали, его тело передали грузинской стороне в ноябре 2008 года, личность была установлена по ДНК, следует из постановления на сайте ЕСПЧ.

Георгий Анцухелидзе - один из самых известных участников "Пятидневной войны", ему посмертно присвоено звание Национального героя Грузии. В течение почти пяти месяцев Анцухелидзе считался пропавшим без вести, лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика с избиениями и пытками грузинского солдата; семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия. На одном из кадров Анцухелидзе стоит на коленях с завязанными руками, все лицо в крови, он еле удерживает голову. Несколько мужчин в военной форме с направленным на пленного оружием, топчут его ногами в шею и вдавливают лицом в землю, говорится в отчете правозащитников "Августовские руины". 

Пятеро выживших - Давид Малачини, Заза Кавтиашвили, Имеда Куташвили, Малхаз Меладзе и Кахабер Зиракашвили - содержались в плену до 19 августа 2008 года. По их показаниям, их допрашивали, избивали, прижигали им кожу и пальцы, а также принуждали ходить по грузинскому флагу. Суд признал все эти действия пытками.

Суд обязал Россию выплатить семьям каждого из трех погибших военнослужащих по 65 тысяч евро, а каждому из пяти выживших - по 40 тысяч евро. Общая сумма компенсаций составляет 395 тысяч евро. При этом выплаты производятся только за ущерб, не покрытый ранее вынесенным решением по межгосударственному делу "Грузия против России II", уточняется в постановлении.

Решение имеет прецедентное значение. В вердикте 2021 года по делу “Грузия против России II” ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы применительно к периоду активных боевых действий, сославшись на “контекст хаоса”. Теперь Страсбург постановил, что содержание военнопленных под стражей в Цхинвали образует отдельную категорию, на которую юрисдикция России распространялась и в ходе активной фазы конфликта, указывает “Новости-Грузия”.

Суд пришел к выводу, что Россия осуществляла “эффективный контроль” над Южной Осетией через систематическую выдачу российских паспортов, укомплектование местных силовых структур российскими чиновниками и постоянную военную и финансовую поддержку. Это, по мнению суда, возлагает на Москву ответственность за действия южноосетинских формирований в отношении военнопленных.

“Это исторический и эмоциональный день”, - заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Тамар Ониани. Эта организация с 2009 года представляла в ЕСПЧ интересы истцов. 

Ассоциация молодых юристов обратилась к властям Грузии и международным инстанциям с предложением создать специальный компенсационный механизм на основе замороженных за рубежом российских активов, так как перспективы реальных выплат остаются неопределенными: после исключения из Совета Европы в марте 2022 года Россия приняла внутреннее законодательство, отказывающееся исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Формально обязательство по делам, поданным до сентября 2022 года, сохраняется, отмечает JAMnews.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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Автор: "Кавказский узел"

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