21:59, 24 марта 2026

Журналистка из России осуждена за публикацию об итогах "Пятидневной войны"

Валерия Кичигина. Скриншот фото из Telegram-аккаунта @valerafzlln.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Таганский суд Москвы заочно приговорил журналистку Валерию Кичигину к 10 годам лишения свободы по делу о "военных фейках" из-за публикации про действия российских военных против Грузии в период "Пятидневной войны" 2008 года. 

Как писал "Кавказский узел", журналистку "Дождя"* Валерию Кичигину обвинили в распространении фейков об армии. Одна из публикаций, вмененных ей в вину, касается присутствия российских военных в Южной Осетии после "Пятидневной войны" 2008 года. Это первый случай применения статьи о фейках за высказывания, не связанные со СВО. Расширение предмета действия статьи на другие конфликты с участием российских военных увеличивает риски ее произвольной трактовки, указали правозащитники. 

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года

Прения и приговор по делу Валерии Кичигиной в Таганском суде Москвы были проведены в один день, отметила журналистка. В суде Кичигину представлял адвокат. По словам журналистки, на оценке ее поста в соцсети о российско-грузинской войне 2008 года построена "основная часть обвинения". 

"Дело в первую очередь дело было заведено за мою историю (имеются в виду stories в Instagram***, - прим. "Кавказского узла") про российско-грузинскую войну, которую я написала в 15-ю годовщину. Я выложила коллаж и написала, что 20% Грузии оккупированы Россией. Этот коллаж висел у меня в хайлайтах, то есть в тех историях, которые не пропадают, а висят в профиле. Вторым пунктом обвинения был репост статьи Дмитрия Колезева, где был разбор событий в Буче и почему это не может быть фейком. Но само дело было заведено именно за Грузию, Буча там уже задним числом появилась спустя какое-то время, - примерно через год, когда они решили, что одной Грузии мало и надо было что-то еще найти", - рассказала Валерия Кичигина корреспонденту "Кавказского узла". 

Между тем, она связывает уголовное преследование с другими своими публикациями. "Оно связано в целом с моей журналистской деятельностью, потому что в 2024 году я опубликовала свой репортаж по "баймакскому делу" (преследованию участников протестов в Башкирии, - прим. "Кавказского узла"). И это дело было сначала заведено в Уфе, но в Уфе я не живу с 2015 года. Непонятно, почему оно еще могло быть там заведено, все даты практически поставлены в материалах дела задним числом", - сказала Кичигина.

По ее словам, уголовное дело долго "перекидывали" из Уфы в Москву и обратно. "В суде полтора года длилось это дело. Уфа с Москвой постоянно перекидывались, никто не хотел его брать. Когда якобы начались следственные мероприятия, я находилась в России, но меня никто не допрашивал и никто не искал. Дело вообще завели почему-то только спустя полтора года после публикации", - заметила Кичигина.

Коллаж, опубликованный журналисткой 8 августа 2023 года, содержал изображение "солдат и военной техники под флагами Российской Федерации". Единственным свидетелем обвинения в деле стал оперативник Закиев, утверждавший, что он "случайно наткнулся" на сторис Кичигиной на следующий день после ее публикации и "сразу начал разыскные мероприятия". В суде защитник журналистки назвал недоказанными доводы о том, что Кичигина заведомо знала о ложности распространяемой ей информации и долгое время “испытывала неприятие к политике властей России". Помимо десятилетнего срока суд назначил Валерии Кичигиной пятилетний запрет на администрирование сайтов, указывает "Медиазона"**. 

Она добавила, что "в шоке от срока", к которому ее приговорили, и собирается обжаловать приговор. "За публикацию о войне в Грузии впервые такое. Это какой-то просто полный шок, ведь в моей публикации буквально факты, выписанные из "Википедии". Понятное дело, я негативно приговор восприняла. Мы его обжаловать будем, апелляцию прямо сейчас уже подаем с адвокатом", - сказала Кичигина

Председатель комитета 2Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина** считает, что преследование за такого рода публикации об исторических событиях абсурдны.

"Мне кажется, что должен быть срок давности по поводу исторических событий. Давайте сейчас на Куликовом поле битву будем переоценивать? Там на самом деле есть разные мнения о том, кто в ней победил. Вообще это довольно суровый приговор, 10 лет, и это может использоваться как прецедент. Ощущение, что мы живем в каком-то театре абсурда, бессмыслицы и абсолютной потери логики", - сказала Ганнушкина "Кавказскому узлу".

Адвокат Вадим Кудрявцев, который не связан с делом Кичигиной, но занимался защитой обвиняемых в фейках про армию, считает, что главную роль в обвинении играют выводы экспертизы. При этом он не исключает, что само событие, о котором писала журналистка, могло попасть под срок давности.

"Если факты именно о российско-грузинской войне она взяла из "Википедии", стоило бы экспертизу хорошую проводить, и говорить о том, что это не фейк, а общедоступная информация. От эксперта много зависит в таких делах. Надо сразу эксперту грамотно поставить вопросы, но независимую экспертизу судья может принять, а может и не принять", - сказал адвокат "Кавказскому узлу".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* телеканал "Дождь" признан нежелательной организацией и внесен в реестр иноагентов.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
