21:09, 22 января 2026

Расширение трактовки статьи о военных фейках обеспокоило правозащитников

Следователь с уголовным делом в руках. Скриншот фото Управления СКР по Ставрополью, https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1482659/?print=1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о военных фейках за публикацию о "Пятидневной войне" показывает расширение применения этой статьи и на другие конфликты, где принимала участие российская армия, и потенциально увеличивает риски ее произвольной трактовки. При этом сама статья УК сформулирована расплывчато, указали правозащитники и юристы.

Как писал "Кавказский узел", журналистку "Дождя"* Валерию Кичигину обвинили в распространении фейков об армии. Одна из публикаций, которая вменена ей в вину, касается событий в Буче, вторая - присутствия российских военных в Южной Осетии после "Пятидневной войны" 2008 года. Это первый случая применения статьи о фейках за высказывания, не связанные с СВО, и  он показал расширение предмета действия статьи на другие конфликты с участием российских военных.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года

Правозащитник Олег Орлов** считает, что обвинение журналистки "Дождя"* означает расширение применения статьи о фейках об армии.

"Применение этой статьи о фейках в отношении армии выходит за пределы непосредственно событий <военной операции> на Украине. Эта уголовная статья, если внимательно посмотреть, так сформулирована, что можно ее применять куда угодно. Например, выражение "за пределами Российской Федерации" - это к чему относится? Относится ли к началу этой формулировки "использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации", или это только ко второй части об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами РФ. Если понимать так, что "за пределами" относится только к государственным органам РФ, то тогда это означает, что, вполне вероятно, можно начать преследовать всех за любые высказывания, публикации в адрес вооруженных сил", - рассказал он.

Правозащитник не исключает, что в таком виде по этой статье могут преследовать и за информацию о фактах жестокого обращения с мирными гражданами в ходе первой и второй чеченских войн.

"Можно это и ретроспективно сделать. Так, где-то в интернете до сих пор висит статья 2001 года журналистки Анны Политковской. Возбуждается уголовное дело, конечно, не против Анны Политковской, а против тех, кто до сих пор где-то ссылается на эту статью Анны Политковской. На тех, кто на своем сайте держит статью Анны Политковской. Такое, на мой взгляд, может быть", - сказал Орлов**.

Он полагает, что силовики могут трактовать статью как угодно.

"Юристы могут копья ломать и доказывать обратное. Возьмут и начнут трактовать как угодно, без проблем", - указал Орлов**.

Любое высказанное мнение об армии, даже нейтральное, может восприниматься как фейк

Председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина** также считает, что практически любое высказывание об армии может быть интерпретировано как фейк.

"Это просто становится настолько нелепым, что любое высказанное мнение об армии, даже нейтральное, может восприниматься как фейк. Наверное, так же, как и практика применения закона об иностранных агентах. Это все репрессивные статьи расширяются до совершенно каких-то неограниченных пределов. Это говорит о страхе власти, на мой взгляд. Потому что, когда власть начинает бороться со всем, с любым мнением на любую тему, о чем бы ни говорилось, то это уже похоже на то, что она сама испытывает какой-то большой дискомфорт", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"**. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники. 

Адвокат Тимофей Широков отметил неопределенность в формулировке статьи о фейках и согласился, что трактовать её могут расширенно.

"Тут вот вопрос из серии, "казнить нельзя помиловать". Надо разбираться. Можно интерпретировать, что речь идёт об использовании вооруженных сил за рубежом, а можно подумать, что речь о только об органах исполнительной власти. И в этом случае любая критика в адрес ВС может попасть под статью о фейках", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, статья о фейках в условиях СВО вообще не должна применяться в отношении журналистов.

"В статье есть определение "распространение заведомо ложной информации". Как журналиста можно привлечь за распространение заведомо ложной информации. Каковы критерии? Мол, есть сообщение пресс-службы, представителя Генштаба - это абсолютно правдивая информация, а все, что идет из других источников, это заведомо ложная информация. И как доказывать, что журналист знал заранее, что информация ложная", - резюмировал Широков.

* телеканал "Дождь" признан нежелательной организацией и внесен в реестр иноагентов.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

