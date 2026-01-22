×

00:43, 22 января 2026

Статья о фейках про армию впервые применена за публикацию об итогах "Пятидневной войны"

Валерия Кичигина. Скриншот фото из Telegram-аккаунта @valerafzlln.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистку "Дождя"* Валерию Кичигину обвинили в распространении фейков об армии. Одна из публикаций, которая вменена ей в вину, касается событий в Буче, вторая - присутствия российских военных в Южной Осетии после "Пятидневной войны" 2008 года. Это первый случая применения статьи о фейках за высказывания, не связанные с СВО и  он показал, расширение предмета действия статьи на другие конфликты с участием российских военных.

Как писал "Кавказский узел", статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"**. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники. 

Журналистку «Дождя»* Валерию Кичигину  начали судить по делу о военных «фейках» за пост о войне в Грузию в 2008 году. Это первый случай применения статьи не из-за публикаций о военной операции на Украине.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года

Рассмотрение дела против Валерии Кичигиной началось в Таганском суде Москвы, сообщила "Медиазона"**. Как сказано в обвинительном заключении, 6 апреля 2022 года Кичигина опубликовала в телеграм-канале ссылку на статью  о Буче. Второй эпизод ей вменили за сторис в Instagram*** в 15-летнюю годовщину "Пятидневной войны".

Сейчас обе публикации недоступны. Согласно оглашенным материалам дела, принадлежность аккаунтов Кичигиной следователь устанавливал по материалам ФСБ.

Статью о военных «фейках» ввели в уголовный кодекс в марте 2022 года, с тех пор по ней массово судят за посты о вторжении России в Украину. Дело Кичигиной — первый известный случай, когда следствие сочло «фейком» публикацию о войне с Грузией, говорится в публикации.

Кичигина в настоящее время живет за границей.  В январе 20205 года в ее доме в Москве, где живут родители, был проведен обыск, она объявлена в розыск. По ее словам, ей предлагали вернуться в Россию и прекратить дело, если она "сдаст руководство "Дождя"*. Кичигина уверена, что ее преследуют за журналистскую деятельность, потому что масса вопросов во время обыска и допросов родных касалась ее работы.

Кичигина считает, что дело "шито белыми нитками". «Эти люди очень хотели что-то на меня собрать, обыскали все и все, что смогли найти, это даже не посты со словом „война“ или моим каким-то мнением, а буквально репост и история с фактами из Википедии», - написала она на своей странице в Instagram***.

«Впервые, насколько нам известно, преследование инициировали не за высказывания о <военной операции на Украине>, а за оценку событий, связанных с российско-грузинским конфликтом 2008 года. Следствие фактически расширило предмет действия статьи на другие вооруженные конфликты с участием России, включая прошедшие», — приводит "ОВД-Инфо"** слова адвоката Валерии Ветошкиной**.

Любое критическое высказывание о действиях российских военных, не совпадающее с официальным нарративом, потенциально может быть квалифицировано по статье 207.3

Правозащитный проект отмечает, что формулировка статьи о военных фейках крайне расплывчата и "не содержит ограничений ни по географии, ни по времени, ни по характеру военных действий". "Уголовная ответственность наступает за публичное распространение сведений об использовании Вооруженных сил РФ, которые правоохранительные органы считают заведомо ложными, то есть не соответствующими официальной позиции государства <...> Любое критическое высказывание о действиях российских военных, не совпадающее с официальным нарративом, потенциально может быть квалифицировано по статье 207.3", - говорится в публикации. 

Правозащитники предположили, что потенциально по этой же статье могут быть квалифицированы и высказывания о чеченских кампаниях, войне в Сирии. Однако критические высказывания о действиях советской армии в годы Великой Отечественной войны под статью о военных фейках не подпадают, так как речь в ней идет именно об использовании вооруженных сил России, но здесь может применяться статья о реабилитации нацизма.

* телеканал "Дождь" признан нежелательной организацией и внесен в реестр иноагентов.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

