Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях

Василий Волков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1715 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1714 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Василий Волков из Волжского, сообщил в своем телеграм-канале депутат госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

До отправки в зону боевых действий Волков работал на "крупном промышленном предприятии", создал семью, стал отцом, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1715 бойцов из Волгоградской области.

4 марта мэрия Волжского отчиталась о передаче наград родственникам бойцов, убитых в военной операции. Убитыми были названы Валентин Стовба, Константин Тимофеев, Роман Титов, Кенисар Жумагалиев и Вячеслав Ковалев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - посетовала вдова бойца, получившая за убитого мужа выплату от подразделения "Ветераны".