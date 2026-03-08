Пять бойцов из Волжского названы убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волжском переданы награды семьям бойцов, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1714 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1709 бойцов из Волгоградской области.

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

В Волжском 4 марта были переданы награды родственникам бойцов, убитых в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

В публикации названы убитыми Валентин Стовба, Константин Тимофеев, Роман Титов, Кенисар Жумагалиев и Вячеслав Ковалев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1714 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Волжского стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что переданы награды родственникам 12 военнослужащих, убитых в боевых действиях.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.