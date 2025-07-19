Правозащитницы оценили безопасность Грузии для сбежавших от домашнего насилия россиянок

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То, что уроженку Чечни Лауру Авторханову нашли родственники в Грузии, несмотря на охранный ордер, вызывает недоумение, однако в целом местные полицейские защитила девушку. В целом опыт защиты беглянок, перебравшихся в Грузию, можно назвать положительным, но многое зависит и от самих девушек.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Авторханова, сбежавшая от домашнего насилия и найденная родственниками в Тбилиси, покинула отдел полиции после того, как дала показания и ответила на вопросы полицейских. Девушка несколько месяцев жила и работала в Грузии. Однако родственники угрожали ее друзьям и знакомым и заявляли, что вернут девушку на родину. 15 июля она заявила, что находится в безопасном месте и не собирается возвращаться в Россию.

Руководительница Инициативная группа "Марем" Светлана Анохина, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, автор проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко и координатор СК SOS (включены Минюстом России в реестр иностранных агентов) Александра Мирошникова прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" случай Лауры Авторхановой и в целом ситуацию с гражданками России, которые вынуждены бежать от домашнего насилия в Грузию.

Светлана Анохина недоумевает, отчего не сработало предупреждение о приезде родственников Лауры, которое должны были дать власти Грузии при пересечении ими границы.

«Охранный ордер был выписан Лауре ещё 23 мая, когда она ходила в полицию сниматься с розыска, в который её объявил дядя, и она в этот ордер вписала всех членов своей семьи, и дядю тоже. И она полагала, что в случае, если кто-то из них будет пересекать границу, ей сообщат о том, что есть некоторая опасность. Но ничего этого не произошло, никто ей ни о чем не сообщил. И она была несколько в шоке, когда увидела рядом с собой членов своей семьи и четырех здоровенных мужчин-чеченцев, которые их сопровождали. Я не совсем понимаю, для чего нужно такое сопровождение, если предполагалась мирная встреча с Лаурой дяди и сестры. И зачем были там эти четверо, которые потом избили сотрудников шелтера?» - сказала Анохина 18 июля корреспонденту "Кавказского узла".

В нормальных обстоятельствах девушка в 23 года может просто поговорить с родителями и уйти, пусть и со скандалом. Лаура, как и другие кавказские девушки, сделать этого не могла

Она рассказала, что Лауре 24 года, она жила в поселке в Ростовской области. "Побег стала планировать в августе прошлого года. Бежала из-за домашнего насилия, которое включало и побои, и контроль, и запреты, к примеру, заниматься музыкой, и скандалы, которые ей устраивали по любому поводу. В нормальных обстоятельствах девушка в 23 года может просто поговорить с родителями и уйти, пусть и со скандалом. Лаура, как и другие кавказские девушки, сделать этого не могла. Возможность отпустить девушку жить самостоятельно даже не рассматривается. Так что она сделала, что сделала - получила загранпаспорт и улетела в Грузию", - пояснила Анохина.

По ее словам, Лаура явилась в полицию, чтобы полицейские могли убедиться - она живая, не похищена, не избита. "Заявление на родственников она тоже не писала, но сказала, что ситуация нестабильна, и ее отправили в убежище для женщин, оказавшихся в трудной ситуации", - сказала Анохина.

Полиция Грузии защитила девушку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Саида Сиражудинова.

«Мы наблюдаем универсальный пример давления, нападения, угроз. Как правило, родственники находят способ надавить на жертву. И они сами об этом рассказывают. Ингушский несовершеннолетний мальчик, который пропал, рассказывал, что, когда опека пришла к нему, родственники просто заставили его сказать, что его не бьют. И он предупреждал, что, если он будет в их руках, он скажет то, что они будут требовать. Из страха», - отметила Сиражудинова.

В любом случае, в Грузии должна работать полиция, охранные ордера. Но многое зависит и от жертвы

По её словам, судьба девушки зависит от семьи. "Насколько жестко они настроены. После того, как любую беглянку ловят, они могут повторить судьбу Седы. Все зависит от тяжести обвинений. Это был просто побег или в воображении прошло ущемление "чести" семьи. В любом случае, в Грузии должна работать полиция, охранные ордера. Но многое зависит и от жертвы (раскрытие личности, контакты с семьей). Несмотря на трагедии, ошибки повторяются, потому что эмоциональная привязанность остается. Даже к тем, кто угрожает, или кто ничего не делает, чтобы защитить", - подчеркнула Сиражудинова.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". 16 июня стало известно, что Сулейманову объявили в розыск, однако правозащитники сочли ее розыск имитационным, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Лидия Михальченко отметила, что в Грузии правоохранительные органы и суды в принципе встают на сторону жертв домашнего насилия.

«У нас была это история с Ангелиной Самусенко. Её тоже там, в Грузии, нашёл, так сказать, бывший, который её избивал, годами угрожал отобрать ребёнка. И он подал в суд. Он долго судился, но грузинский суд встал на её сторону. Она выиграла, то есть охранный ордер сработал и Грузия, слава Богу, не выдаёт пока что женщин», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как-то её нашли? Я допускаю, что была коррупционная составляющая, что само местоположение определили

По мнению Михальченко, в кейсе Лауры могла быть коррупционная составляющая. "Как-то её нашли? Я допускаю, что была коррупционная составляющая, что само местоположение определили. Но, опять-таки, её интересы отстояли. Она смогла отстоять интересы свои в суде в Грузии", - отметил она.

Александра Мирошникова назвали опыт защиты беглянок в Грузии в целом положительным.

"Значительная часть девушек, сбежавших из России в Грузию или Армению, находят там относительно безопасное пространство, могут строить там свою жизнь и при необходимости обращаться в полицию для защиты своих прав", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако она также отметила, что есть и ряд негативных сценариев, которые были в ее практике. "Это, например, когда полиция Грузии по какой-то причине предоставила родственникам информацию о том, что девушка действительно находится в Грузии. Или, как в случае с Лаурой, когда полиция в целом выдала охранный ордер, выписанный в том числе на дядю и сестру, которые приехали за Лаурой. Но когда дядя и сестра пересекли границу России и Грузии, Лауре об этом не сообщили, хотя, по идее, должны были бы это сделать. Но не сделали", - отметила Мирошникова.

Если бы Лаура во время опроса полиции заявила бы о попытке похищения, об угрозах со стороны родственников, о том, что она опасается прямо сейчас за свою жизнь и за действия своих родственников, возможно, последствия для них были бы более серьёзными

Тем не менее полиция всё равно выдает охранные ордера в таких случаях, предоставляет шелтер, то есть какое-то безопасное место, где девушка может находиться, указала она. "Опять же, как в случае с Лаурой, ей предоставили государственный шелтер для жертв домашнего насилия, где она может находиться и быть в безопасности. Если бы Лаура во время опроса полиции заявила бы о попытке похищения, об угрозах со стороны родственников, о том, что она опасается прямо сейчас за свою жизнь и за действия своих родственников, возможно, последствия для них были бы более серьёзными", - сказала Мирошникова.

Она считает, что девушка находилась под давлением. «Она была очень запугана, поэтому сказала, что попытки похищения не было, что родственники попытались просто с ней поговорить, но, тем не менее, в дальнейшем она опасается за свою жизнь. Поэтому её поместили в шелтер. Прежде всего, жизнь девушек, сбежавших от домашнего насилия в таких странах, как Грузия и Армения, во многом зависит от того, готовы ли они отстаивать свои права и в полиции заявлять об угрозах, о том, что с ними могут что-то сделать их родственники, и от готовности рассказывать публично, если их преследуют. Потому что в случае с Лаурой очень большое значение имело именно то, что история стала публичной. Именно в этот момент родственники её отпустили, попросили съездить в полицию и там разобраться с тем, чтобы обеспечить себе безопасный выезд обратно в Россию», - резюмировала Мирошникова.

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".