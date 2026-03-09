Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Клопота из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 564 военных из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 563 военных из Северной Осетии.

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель Моздокского района Клопота Алексей Николаевич, 1984 года рождения, сообщила сегодня администрация Моздокского района в Telegram-канале.

"Похороны состоятся 10 марта 2026 года в Моздоке", - говорится в сообщении.

Последний раз о смерти уроженцев Моздокского района сообщалось 6 марта - тогда стало известно, что в зоне СВО убит Артур Мозговой.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 564 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".