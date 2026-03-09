Будущие призывники из СКФО не заметили нововведений в правилах призыва

С начала года призыв формально стал круглогодичным, а неявка в военкомат после получения электронной повестки ведет к ограничениям прав, однако пока эти меры почти не применяются. В Чечне, Дагестане и Ингушетии практически нет служащих по АГС, указали правозащитники. Будущие призывники сообщили, что пока нововведения их не коснулись напрямую.

Как писал "Кавказский узел", на фоне объявленной частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако массовые акции протеста против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей указали правозащитники в 2023 году..

Что изменилось в правилах призыва

С 1 января 2026 года призыв формально стал круглогодичным, но отправки в войска по-прежнему происходят в весенние и осенние сроки

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко* объяснил, как на практике изменилась работа военкоматов.

«Фактически эти изменения узаконили ту практику, к которой военкомат прибегал и ранее - вызывал на медосвидетельствование раньше призывных сроков. Призыв - это процесс: проведение медосвидетельствования, проведение призывной комиссии, отправка в войска. Раньше это все можно было делать только в сроки призыва, теперь - круглый год, кроме отправки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если гражданин отказался получать повестку, её всё равно считают врученной в день отказа

Согласно новым правилам, призывник обязан явиться в военкомат в течение 30 дней с даты размещения электронной повестки в реестре.

"При получении повестки письмом она считается врученной в день, когда человек получит письмо с повесткой на почте, лично — в момент получения. Если гражданин отказался получать повестку, её всё равно считают врученной в день отказа. Даже если вам не придёт бумажная повестка, через 7 дней после размещения в Реестре повестка будет считаться врученной. И через 20 дней в случае неявки могут ограничивать в правах", - отметил он.

По его словам, призывников могут наказать за уклонение по части 1 статьи 328 УК только при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы.

"Кроме того, 22 мая 1996 года Конституционный Суд разъяснял, что действия граждан, реализующих конституционное право на АГС, расценивать как уклонение не могут. Военкоматы часто шантажируют людей уголовным наказанием, поэтому важно различать, в каком случае оно и вправду возможно. Уголовная ответственность в связи с повестками может быть в двух случаях. Призывник не явился на призывные мероприятия: медицинское освидетельствование и призывную комиссию. Призывник не явился по повестке на отправку к месту военной службы. Уголовной ответственности точно не должно быть за неявку по повестке на уточнение документов воинского учёта. Уклонение относят к преступлениям небольшой тяжести. Если человека привлекают к ответственности за уклонение впервые и нет отягчающих обстоятельств, в силу статьи 56 УК его не могут лишить свободы. За последние годы реальный срок получил всего 1 человек, обстоятельств дела мы не знаем. Чаще всего назначают штраф. Люди с судимостью не подлежат призыву в армию до её погашения, это происходит спустя год после выплаты штрафа. За неявку в военкомат по любой повестке могут назначить штраф от 10 до 30 тысяч рублей по части 1 статьи 21.5 КоАП», - рассказал Кривенко.

Данные о количестве проходящих АГС на середину 2025 года - 160 граждан по состоянию на 01.08.2025 года: 102 человека из Ставропольского края, 38 граждан из Республики Северная Осетия-Алания, 20 человек из КБР, а из Чечни, Ингушетии и Дагестана – никого

Что касается численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу из СКФО, то есть определенная специфика, отмечает он.

"Специфика есть в организации службы в республиках. Власти республик фактически не поддерживают организацию АГС. Вот данные о количестве проходящих АГС на середину 2025 года - 160 граждан по состоянию на 01.08.2025 года: 102 человека из Ставропольского края, 38 граждан из Республики Северная Осетия-Алания, 20 человек из КБР, а из Чечни, Ингушетии и Дагестана – никого», - заключил правозащитник.

Военкоматы пока не раскрывают результаты своей деятельности, отмечает пресс-атташе проекта "Идите лесом"* Иван Чувиляев.

«Что касается перемен, пока никакой практики нет. Как бы тут главная проблема в том, что мы знаем, что они делают, а каков результат того, что делает Минобороны, знать не знаем вообще и не понимаем. Мы знаем, что они рассылают повестки, мы знаем, что эти медицинские призывные комиссии заседают. Каков результат, отправляют они сразу в часть, предлагают контракт или еще что-то. Пока судить рано, увидим там в течение месяца-двух», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, единый реестр военнообязанных пока плохо функционирует.

«Что касается ограничений, здесь полная ерунда, потому что, как по закону, если ты не хочешь по повестке, то у тебя автоматически накладываются всякие разные ограничения, например запрет на выезд. Поэтому и создан единый реестр военнообязанных. Но все это не работает, потому что не все добавляется в единый реестр военнообязанных. Что касается 30 суток, то 30 суток с момента отправки, а не с момента получения, потому что отправка и получение, по их мнению, это одно и то же. Вот такой подход у Минобороны», - указал он.

С началом СВО поток желающих пройти подготовку в ДОСААФ сократилось, говорит правозащитник, знакомый с деятельностью организации.

"У них сокращение на уровне 20-30 процентов, по моим данным. Там как всегда есть спрос на курсы водителей грузовых автомобилей, в последние годы - операторов беспилотников, радистов, медицинские специальности. То есть те направления, которые востребованы на фронте. Многие приходят по собственной инициативе, понимая, что призыв или мобилизация возможны, и хотят заранее получить полезные навыки. Также увеличился поток контрактников, которых направляют на дополнительную подготовку перед отправкой в зону СВО», - сказала она "Кавказскому узлу".

В военкоматах формально призывают сдавать ГТО, но это остается рекомендацией, а не требованием, поэтому массового роста не наблюдается

Что касается ГТО среди призывников, то здесь ситуация неоднозначная, отмечает она.

«Формально с 2024 года наличие ГТО дает призывникам право выбора рода войск, что должно было стимулировать сдачу норм. Однако на практике большинство призывников по-прежнему игнорируют ГТО. По статистике, только около 15-20% призывников имеют какие-либо значки ГТО к моменту призыва. Причины - отсутствие реальной мотивации, низкая физическая подготовка молодежи, отсутствие доступной инфраструктуры для сдачи норм в регионах. В военкоматах формально призывают сдавать ГТО, но это остается рекомендацией, а не требованием, поэтому массового роста не наблюдается», - объяснила правозащитник.

Призывники пока не столкнулись с изменениями

В Кабардино-Балкарии будущие призывники сообщили, что не знают о новшествах, связанных с призывом в ряды вооруженных сил России.

В частности, студент второго курса КБГУ Мурат сказал, что об изменениях в порядке призыва, не слышал. По его словам, служить придется, однако еще три года учиться, поэтому пока что этот вопрос для него не так актуален.

"К будущей службе я готовлюсь косвенно. В свободное время посещаю спортзал, качаюсь, ибо физическое здоровье в армии важный аспект", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выпускник медицинского факультета КБГУ Алим предпочел бы пройти альтернативную гражданскую службу, если ему предоставят такую возможность. Он сообщил, что уже призывался один раз, но ему была предоставлены отсрочка из-за учебы в магистратуре. Вызывали его в военкомат по повестке, которую он получил на почте.

"Я хотел бы в качестве медицинского работника пройти любую альтернативную службу, чтобы не отрываться от профессии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, он будет пытаться получить такую возможность.

19-летний Аслан сообщил, что служить не хочет и не готов к этому. Он учится на IT–специалиста и надеется, что его профессия поможет ему принести пользу в данной сфере.

К правозащитникам Кабардино-Балкарии по поводу изменений в законодательстве о призыве на срочную военную службе пока никто не обращался. "Но есть много обращений от родных участников СВО», - сообщила руководитель общественной организации «Комитет семей воинов Отечества» Алла Алимова.

Массовый призыв жителей Чеченской Республики в российскую армию фактически отсутствовал почти два десятилетия после начала Первой чеченской войны. В 1994 году призыв был прекращен и долгое время не возобновлялся из-за вооруженного конфликта и нестабильной ситуации в регионе. Только в 2014 году власти объявили о восстановлении призыва, однако он был введен в ограниченном формате: ежегодно на срочную службу из Чечни направлялось примерно 500 человек.

При этом демографические показатели Чечни позволяют призывать значительно больше молодых людей, однако на практике призыв в регионе остается ограниченным и носит скорее символический характер по сравнению с другими субъектами Северного Кавказа.

Нововведения, связанные с призывной кампанией, добавляют нервозности, но в целом на отношение к службе в армии не влияют, рассказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» студент 4 курса юридического факультета по имени Юнус.

«Отношение к службе изменилось не из-за нововведений, а из-за Украины. Хоть говорят, что срочников не отправляют, но было множество сообщений, что всякое возможно. Совсем нет желания там очутиться. А вообще я сейчас учусь, заканчиваю в этом году. Теперь говорят, что даже без уведомления по окончании учебы я должен явиться сам, независимо идет призыв или нет, поскольку теперь он идет круглогодично. Конечно, это добавляет всем нервозности. Я планирую работать в юстиции, потому косить под больного не собирался", - рассказал он.

Другой местный житель по имени Асланбек сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вопрос призыва в настоящий момент для него не актуален, поскольку он является студентом 1 курса.

«У нас наоборот надо платить, чтобы тебя призвали. Мой брат хотел идти в силовые структуры, родители платили, чтобы его взяли и оставили служить дома. Хотя после начала <военной операции на> Украине очень много писали, что повестки массово раздают», - сказал Асланбек.

По данным республиканских властей, осенняя призывная кампания в Чеченской Республике проходит в обычные сроки — с 1 октября по 31 декабря. В 2025 году местные военкоматы отчитались о планах отправить на службу 700 новобранцев. ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на военного комиссара Чечни Руслана Нумахаджиева сообщало, что призыв в регионе осуществляется на основании указа президента России и указа главы республики и проводится «в плановом порядке», отрицая его связь со специальной военной операцией. По его словам, срок службы остается прежним — 12 месяцев, а срочники направляются исключительно в части на территории России.

Нумахаджиев также напомнил, что призыв в Чечне был возобновлен лишь в 2014 году после длительного перерыва, и долгое время проводился только один раз в год — осенью, при этом новобранцев направляли преимущественно в части Южного военного округа. С 2023 года призывные кампании стали проходить дважды в год — весной и осенью, а география службы расширилась: чеченских призывников начали распределять не только в южные, но и в центральные регионы России.

Правозащитники подтвердили практику отправки жителей Чечни на СВО за мелкие нарушения Жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения, подтвердили правозащитники информацию предпринимателя Асланбека Ахметханова.

В 2024 году из региона было направлено на срочную службу 500 человек, сообщало издание ГТРК «Вайнах» со ссылкой на военного комиссара Чечни Руслана Нумахаджиева. В военкомате сообщали, что «в качестве основного способа оповещения военкоматы продолжают использовать традиционные бумажные повестки». При этом после изменений федерального законодательства были ужесточены санкции за нарушения воинского учета: если ранее штраф за неявку по повестке составлял около 500 рублей, то с октября 2023 года он увеличен до 10–30 тысяч рублей.

При этом оппозиционные чеченские Телеграм-каналы систематически сообщают о принудительном призыве, отправке новобранцев в Украину или принуждении к подписанию контрактов с Минобороны.

