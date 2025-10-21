×

Главная   /   Лента новостей
09:14, 21 октября 2025

Правозащитники подтвердили практику отправки жителей Чечни на СВО за мелкие нарушения

Участники военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://function.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения, подтвердили правозащитники информацию предпринимателя Асланбека Ахметханова.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября был опубликован фрагмент видеотрансляции, в которой предприниматель Асланбек Ахметханов раскритиковал практику отправки на военную операцию жителей Чечни, употребивших алкоголь и наркотики. "Насколько я знаю, на Украину отправляют из-за выпивки или курения анаши. Это наказание такое", - заявил он и высказал мнение о том, что принимать участие в боевых действиях должны профессиональные военные.

В Чечне фактически действует сухой закон, антиалкогольной кампании в республике уже более 15 лет. О запрете алкоголя в исламе, рейдах силовиков, извинениях покупателей и продавцов алкогольной продукции можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Чечня без алкоголя: исламские каноны и диктат Кадырова".

Асланбек Ахметханов. Фото: ИА
22:28 02.05.2020
Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен
Непрозрачным и сомнительным был бизнес Асланбека Ахметханова, пропавшего в начале апреля после унижения и угроз Кадырова и нашедшегося в родном селе - в конце. О запутанных делах и схемах опального бизнесмена рассказывается в справке "Кавказского узла".

Сведения Ахметханова прокомментировали "Кавказскому узлу" председатель комитета "Гражданское содействие" (организация включена в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов), политолог Руслан Кутаев и правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, но попросивший не публиковать его имя.

В настоящее время на передовую отправляют "всех подряд", и отправка туда жителей Чечни в качестве наказания "весьма вероятна", указала Светлана Ганнушкина.

"Мне это представляется весьма вероятным, но я конкретных случаев не знаю… Людей, которые убийство совершили, отправляют, что тут говорить о том, что провинился в пьянстве", - сказала правозащитница.

Таким образом они и собирают в компанию этих людей

Абузайд Висмурадов озвучивает угрозы в адрес употребляющих алкоголь. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CK9BbSnqPxE/?igshid=oupflfqqd5x7
21:40 06.02.2021
Пользователи соцсети раскритиковали угрозы Висмурадова употребляющим алкоголь
Если житель Чечни попадется силовикам пьяным, он будет арестован и понесет "дополнительное наказание", пригрозил вице-премьер республики Абузайд Висмурадов. Наказывать нарушителей можно только по закону, указали на это пользователи Instagram, расценив угрозы как "беспредел".

В свою очередь Руслан Кутаев подтвердил информацию об отправке жителей Чечни на СВО в качестве наказания. "Когда они отправляют на [военную операцию] партию людей, они её именно сколачивают из таких мелких правонарушителей, которые даже и административных нарушений не совершали. Даже если проехал на автомобиле на жёлтый свет. И вот таким образом они и собирают в компанию этих людей", - сказал он.

Кутаев усомнился в том, что можно найти данные о числе административных или дисциплинарных нарушителей, отправленных в зону боевых действий. "Я не видел, чтобы кто-то обладал такими цифрами", - добавил он.

Причины для принуждения находят разные, от употребления спиртных напитков и наркотических веществ до фабрикации уголовных дел

Правозащитник, знакомый с реалиями Чечни, подтвердил, что Асланбек Ахметханов "ничего нового не сказал". "Могу сказать только про отправку на Украину гражданских. Большой процент контрактов - принудительные. Причины для принуждения находят разные, от употребления спиртных напитков и наркотических веществ до фабрикации уголовных дел. Ещё заставляют подписывать контракты приехавших из европейских стран к родным. А в последние дни и за любые другие причины, которые силовики выдумывают на местах", - пояснил он.

Молодых людей в Чечне принуждают заключать контракты с Минобороны, сообщил в июле "Кавказскому узлу" администратор телеграм-канала NIYSO, публикующего свидетельства нарушений прав человека в республике. "Иногда это подается как "профилактическое задержание". Молодого человека задерживают за что-то незначительное: подозрение в наркотиках, неподчинение, подписка "не на те паблики". В отделении начинают "работать" - обещают закрыть дело, если подпишет контракт. В ход идут угрозы семье, разговоры с родителями, давление через старейшин", - рассказал он.

Сотрудники полиции на совещании с руководителями служб и подразделений ОМВДСкриншот сообщеня INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CCj-LjvlAgV/ Чеченский силовик приравнял курильщиков к террористам

Напомним, в мае чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил о шести похищенных жителях республики, которые под давлением согласились отправиться на Украину. По информации канала, после побега одного из них силовики захватили двух его родственников. Похищение родственников тех, кто сбежал от отправки на Украину, согласуется с практикой принуждения к заключению военных контрактов и наказанию родственников провинившихся, указали правозащитники. 

Отметим, что силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить не только публичное порицание или раскаяние, но и отправка в зону военной операции.

При этом власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлены 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 июля Рамзан Кадыров .

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года отчеты об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывами обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что в числе добровольцев много жителей других регионов России.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

