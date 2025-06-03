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15:59, 3 июня 2025

Очередная группа бойцов отправилась из Чечни в зону СВО

Группа бойцов перед отправкой на Украину. 3 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5768

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бойцы из Чечни и других регионов России, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправились в ону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Об отправке одной из таких групп после подготовки в университете спецназа в Гудермесе глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался 17 мая, а перед этим - 11 апреля.

Из Международного аэропорта Грозный  в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России, сообщил Кадыров.

Он заявил, что все добровольцы прошли специализированную подготовку в Российском университете спецназа  - освоили огневую и тактическую подготовку, основы оказания первой медицинской помощи, а также навыки ориентирования на местности. 

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Кадыров в сообщении утверждает, что бойцов проводил глава правительства Чечни Магомед Даудов. При этом на приложенном к публикации видео слышен голос Даудова, однако его самого камера в сюжете хронометражем более двух минут не показала ни разу.

Видеоролик традиционно сопровождается призывами записаться в добровольцы и номерами телефонов для записи.

7 мая на встрече с президентом России Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции направлены 55 500 бойцов, в том числе 21600 добровольцев. "Сейчас на фронте более 11 тысяч наших ребят из Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и МВД ЧР", - написал Кадыров в тот же день в своем Telegram-канале.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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