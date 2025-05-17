Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции

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Отряд бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлен из Чечни в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Об отправке одной из таких групп после подготовки в университете спецназа в Гудермесе Кадыров отчитался 11 апреля, а перед этим - 27 марта.

Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения СВО, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров. "В состав отряда вошли не только жители Чеченской Республики, но и представители других регионов России", - написал он в своем Telegram-канале.

Он заверил, что все бойцы прошли в Российском университете спецназа "краткий курс обучения по различным направлениям, включая тактическую и огневую подготовку, оказание первой медицинской помощи и ориентирование на местности".

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Участие в церемонии проводов бойцов приняли глава правительства Чечни, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов, министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов и его заместитель, начальник полиции Дени Айдамиров.

Видеоролик традиционно сопровождается призывами записаться в добровольцы и номерами телефонов для записи.

7 мая на встрече с президентов России Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции направлены 55 500 бойцов, в том числе 21600 добровольцев. "Сейчас на фронте более 11 тысяч наших ребят из Минобороны, Росгвардии, спецназа «АХМАТ» и МВД ЧР", - написал Кадыров в тот же день в своем Telegram-канале.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. С ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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