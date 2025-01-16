Правозащитники прокомментировали сообщение об "обменном фонде" из добровольцев в Чечне

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В Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей, считают правозащитники.

Жители Чечни вынуждены выторговывать в обмен на добровольцев из других регионов своих родственников, которых чеченские силовики принуждают к отправке на СВО за неподобающее поведение, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* не исключила, что силовики в Чечне принимают систематическое участие в практике по принуждению подписать контракт с Минобороны.

"Я не исключаю, что именно силовики занимаются принуждением подписать контракт с Минобороны. Это делается для того, чтобы обеспечить большое количество контрактников из Чечни. Для этого используются разные методы, в основном незаконные, конечно. Незаконные задержания, фальсификация уголовных дел, угрозы и принуждения являются этими методами. Если бы не это, то ни один здравомыслящий человек самостоятельно не пойдет <...>", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики стали претворять в жизнь угрозы Рамзана Кадырова принудительно отправлять на СВО молодых жителей республики, которые совершают административные нарушения и ведут "праздный и аморальный образ жизни", отметила правозащитница.

"Он неоднократно делал такие заявления, и каждое его заявление или угроза является призывом к действию для местных силовиков. Они сразу же начинают выполнять то, что сказал Кадыров, не беспокоясь о том, что их действия во многом незаконны. Я не удивлена, что добровольцы из других регионов попали в Чечню и оказались в местных подвалах. Они же каждый день занимаются рекламой, призывают подписать контракт. Я удивлена, что они недовольны тем, что находятся вдали от <...>, пусть и в подвалах, но зато без риска быть убитым от снарядов", – сказала Ганнушкина*.

Источники сообщают, что в Чечне все меньше добровольцев, желающих направиться в зону СВО, отметил чеченский политолог Руслан Кутаев. Также он отметил, что в республике существует практика принуждения к подписанию контракта с Минобороны.

"Это известный факт. <…> Очень много информации есть о том, как под разными предлогами жителей Чечни отправляют на <...>. Для этого они используют разного рода нарушения со стороны молодых людей и не только", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник, знакомый с реалиями Чечни, не исключил, что прибывшие в республику добровольцы становятся частью различных сделок местных силовиков.

"Есть информация примерно такого рода: в последнее время начали доставлять людей в отделы полиции по поводу и без повода. Заставляют своих осведомителей писать заявления на людей, даже не знакомых и под этим предлогом задерживают людей. Затем родственникам предлагают обмен на добровольца. То есть, родственники находят добровольца, платят ему первый взнос и взамен выпускают жертву. Добровольцы у силовиков уже есть и родственники как бы договариваются с ними. Эта схема начала работать недавно. Вполне возможно, что и добровольцы из других регионов, без их ведома, тоже вовлечены в эту схему", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, эта практика началась после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова принудительно отправлять в зону СВО молодых жителей республики, которые совершают административные преступления и ведут "праздный и аморальный образ жизни".

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни", он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность религии и национальным интересам на поле боя", – сказал глава Чечни.

"Они фактически стали воплощать призыв Кадырова принудительно отправлять на <...> молодых жителей республики, которые совершают какие-то нарушения. Каждый отдел полиции придумывает свои уловки, чтобы выполнить призывы Кадырова. Давно так установлено, если Кадыров высказал какое-то пожелание, это становится приказом", – отметил он.

После начала СВО Рамзан Кадыров развернул активную деятельность по формированию новых частей и подразделений. Для комплектования и пополнения рядов, кроме добровольцев, готовых служить за высокую плату, зачастую используются привычные для силовиков из Чечни методы – похищения людей, давление и угрозы, в том числе фабрикации уголовных дел, насилие, шантаж, вымогательство денег от самого человека и его родных, чтобы избежать отправки на войну или возбуждения сфальсифицированного уголовного дела, отмечается в докладе Центра защиты прав человека "Мемориал"* "Кадыров: "призвать добровольно" на войну 84 тысячи человек".

Один из авторов доклада Центра защиты прав человека "Мемориал"* о практике принуждения к подписанию контрактов отметил, что после публикации доклада им не поступали дополнительные свидетельства о случаях удержания добровольцев в полицейских отделах. "Новая информация поступала не о случаях удержания... Были новые сведения о новых случаях попыток принудить к подписанию контрактов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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