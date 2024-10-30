Кадыров призвал праздную молодежь пойти в армию

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Глава Чечни предложил молодым землякам, которые ведут праздный образ жизни, служить в российской армии и тем самым доказать свою приверженность традиционным ценностям.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине. Позднее Кадыров заявил, что после атаки БПЛА он запретил брать пленных в ходе военной операции на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время инспектирования здания Российского университета спецназа имени В.В. Путина, который подвергся 29 октября атаке БПЛА, обратился "к мужской части населения республики". Это обращение она написал в своем телеграм-канале.

Кадыров напомнил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций". И лучшим выбором в данном контексте для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни" он счел службу в рядах российских войск. "Следует доказать свою приверженность к религии и национальным интересам на поле боя", - заявил глава Чечни.

Напомним, что 20 октября в рамках договоренности между Россией и Украиной об обмене пленных на родину вернулись четверо бойцов из Чечни Акраман Масхабов, Магомед Амашаев, Руслан Махмудов и Саид-Хамзат Тааев.

При этом ранее, 15 сентября командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену. Алаудинов отказался помогать попавшим в плен бойцам из Чечни после того, как один из бойцов записал видео с извинениями за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

В апреле 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике. Правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

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