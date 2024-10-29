Кадыров запретил брать пленных после атаки на Гудермес

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Глава Чечни пообещал возмездие за атаку беспилотника на здание Российского университета спецназа в Гудермесе и сообщил о приказе командирам не брать пленных в зоне военной операции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине.

Кадыров запретил брать пленных в ходе военной операции на Украине после атаки беспилотных летательных аппаратов на Российский университет спецназа, следует из его заявления журналистам. "Они нас укусили, мы уничтожим, покажем в ближайшем будущем такое возмездие. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (приказ - прим. "Кавказского узла") всем командирам, которые находятся на передовой — не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100%. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", - заявил от на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ГТРК "Вайнах".

По словам главы Чечни, Рамзан Кадыров пояснил сегодня, что для атаки был выбран Российский университет спецназа,так как оттуда отправлены "около 50 тысяч бойцов" в зону военной операции, следует из видео, которое разместило ТАСС в своем Telegram-канале.

В июле 2023 года в республике был введен запрет на использование гражданских беспилотников. Силовикам поручено пресекать полеты дронов, не принадлежащих органам власти.

После начала специальной военной операции Кадыров потребовал разместить базу ПВО в Шалинском районе Чечни.

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