Атака БПЛА стала первой в Чечне с начала операции на Украине

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Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов впервые подтверждена в Чечне. В сети опубликовано фото с места атаки.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермес. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва.

Телеграм-канал Baza опубликовал фото с места атаки. На снимке виден пожар на крыше здания. Из здания вырываются языки пламени и идет черный дым.

Ранее в Чечне не фиксировалось атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Отметим, что пять дней назад, днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль "Урал" Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, заявили специалисты в области безопасности. Нападение на росгвардейцев стало по меньшей мере вторым аналогичным инцидентом в Чечне с начала года. Ему предшествовало нападение на полицейского в Ачхой-Мартановском районе в феврале.

Напомним также, что в июле 2023 года в республике был введен запрет на использование гражданских беспилотников. Силовикам поручено пресекать полеты дронов, не принадлежащих органам власти.

После начала специальной военной операции Кадыров потребовал разместить базу ПВО в Шалинском районе Чечни.

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