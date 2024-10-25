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13:59, 25 октября 2024

Ветераны силовых структур прокомментировали атаку на росгвардейцев в Чечне

На месте атаки на росгвардейцев в Чечне. Фото: grodno24.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, а необходимости в дополнительной охране росгвардейцев в республике нет.

Как писал "Кавказский узел", днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль "Урал" Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться.

Нападение на росгвардейцев стало по меньшей мере вторым аналогичным инцидентом в Чечне с начала года. Ему предшествовало нападение на полицейского в Ачхой-Мартановском районе в феврале.

"Кавказский узел" обратился за комментариями по поводу атаки на росгвардейцев в Чечне к ветеранам силовых структур: капитану первого ранга Василию Дандыкину, полковнику МВД Амиру Колову и бывшему сотруднику МВД Дагестана Магомеду Шамилову.

После нападения на росгвардейцев силовикам нет необходимости вводить дополнительные меры безопасности и организовывать движение колонн с боевым охранением, сказал Василий Дандыкин.

Всё, что в этой ситуации необходимо – это бдительность и постоянная готовность к атакам

«Во-первых, мы говорим о Росгвардии в Чечне. Это структура, которая вполне самостоятельно может охранять себя и не только, в том числе свои колонны, склады и все остальное. Тем более что Росгвардия в Чечне – это приличная и очень сильная структура. Поэтому нет необходимости какой-то военной охраны. Она сама себя может охранять. Во-вторых, всё, что в этой ситуации необходимо – это бдительность и постоянная готовность к атакам в любой точке России, не только в Чечне», - сказал он.

Информации о произошедшем пока недостаточно, чтобы делать выводы о возможных нарушениях в действиях росгвардейцев, отметил эксперт. «Но не думаю, что там были какие-то нарушения – скажем, безоружные росгвардейцы. Это нападение – отголоски прошлого в Чечне. Могу предположить, что нападавшие - родственники каких-то боевиков, которые в свое время были ликвидированы. Этот инцидент говорит об опасности активизации подполья на Северном Кавказе. Поэтому еще раз говорю о необходимости повышать бдительность», - сказал Дандыкин.

Со стороны силовиков вряд ли были допущены какие-то нарушения

Амир Колов не считает, что росгвардейцы допустили какие-то нарушения при выполнении своих обязанностей. «Со стороны силовиков вряд ли были допущены какие-то нарушения. Они выполняли свою служебную задачу. При этом нападение вызывает очень много вопросов. Нападавшие знали, что, кроме как убить силовика, они ничего не добьются. Поэтому я полагаю, что это нападение является какой-то акцией для того, чтобы вызвать определенную реакцию общества и государственных органов. Есть такое ощущение, что идет целенаправленная политика создания напряженности в обществе. Например, власти ужесточают меры безопасности, объявляют чрезвычайную ситуацию, что так или иначе приведет к недовольству общества и созданию протестных настроений», - сказал он.

По словам Колова, нет необходимости в дополнительной охране военных колонн. «Они в состоянии себя защищать. В данном случае сработал эффект неожиданности нападения, из-за чего нападавшим удалось скрыться с места преступления», - указал он.

Они стали жертвами хорошо подготовленных боевиков, судя по всему

Магомед Шамилов также не думает, что в произошедшем есть вина росгвардейцев. «В Чечне железный порядок в силовых структурах. Один раз, когда я еще служил в МВД Дагестана, мы поехали в Чечню, и так получилось, что сели в одну машину с местным полковником. Он сел в машину и сразу пристегнулся. А я нет. Я еще так спросил у него, он боится за свою жизнь, что ли? На что он мне ответил, что, если не пристегнется, то об этом через час узнает руководство. Многое можно говорить про Чечню, но то, что в силовых структурах порядок на высшем уровне, это однозначно. Поэтому я не думаю, что росгвардейцы что-то там нарушили. Они стали жертвами хорошо подготовленных боевиков, судя по всему», - сказал Шамилов.

При этом он уверен, что следует больше внимания обращать на меры безопасности. «Понятно, что в любой момент может произойти неожиданное нападение. Поэтому всегда надо быть готовым к этому и не расслабляться. Дополнительная охрана не нужна, это же вооруженные люди, а не просто гражданские, которые не могут открыть очередь [выстрелов] в ответ на стрельбу боевиков. Нужно всегда быть пристегнутым, как тот полковник, не в прямом смысле», - сказал он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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