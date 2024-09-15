Алаудинов отказался помогать сдавшимся в плен уроженцам Чечни

15 сентября 2024, 13:01

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену.

Как писал "Кавказский узел", 103 военнопленных возвращены в Россию, столько же переданы украинской стороне, сообщил 14 сентября депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Российские военные были взяты в плен в Курской области, проинформировало Минобороны.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно, говорится в видеообращении, размещенном сегодня в телеграм-канале Алаудинова, на которое обратил внимание "Коммерсант".

Алаудинов рассказал, что ему прислали "несколько роликов", на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с близкими. "И там идет напрямую такая установка: "скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять". Услышав эти слова, я реально пришел в такую ярость. Давайте прямо говорить: чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот, получается, вот эти люди, которых я мужчинами не назову, - просто так поднявшие руки и сдавшиеся в плен – просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили, тем более чтобы их оттуда вытащил я", - сказал он.

Апти Алаудинов - замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил, командир чеченского формирования "Ахмат". С июня 2011 года по март 2021 года Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел по Чечне. С этого поста он был уволен Путиным на фоне резонанса от рассказа бывшего силовика, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

Речь не идет о бойцах, которые попали в плен, находясь в состоянии, «когда не могут с собой совладать», то есть будучи тяжело ранеными или контуженными, подчеркнул Алаудинов. "Этих людей мы вытаскиваем", - сказал он.

Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни

"Те из вас, которые сдались добровольно в плен. Насколько велико должно быть ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь – после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен – как вы собираетесь вообще жить?" – сказал Алаудинов, предложив пленным "взять что-нибудь – ручку, гвоздь", накинуться "на кого-нибудь" и "сделать всё", чтобы их убили в плену.

Напомним, в августе в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат- Чечня". Апти Алаудинов подчеркнул тогда, что в плен попали "не кадыровцы", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника".

Аналогичное отношение к сдаче в плен уроженцев Чечни продемонстрировал в апреле 2023 года Рамзан Кадыров. После того, как в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов, глава Чечни отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. "У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", - заявил тогда Кадыров.

Один из этих чеченских бойцов после этого публично принес извинения Рамзану Кадырову за сдачу в плен. Он заявил, что ждет отправки в зону военной операции на Украине. 15 июня того же года стало известно, что всех пятерых вернули в зону военной операции.

На Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды. По их словам, адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

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