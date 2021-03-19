"Коммерсант" сообщил об увольнении начальника полиции Чечни

19 марта 2021, 12:36

Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника полиции Чечни Апти Алаудинова, сообщил сегодня "Коммерсант".

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. После этого родственники сотрудников полка на митинге в Грозном обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Владимир Путин должен организовать проверку деятельности "Новой газеты", заявил парламент Чечни. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев после публикации журналистки Елены Милашиной обратился в Генпрокуратуру. Пользователи соцсети иронично оценили пикировку Кадырова с Песковым.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал указ №149, в соответствии с которым были уволены начальник полиции - замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов и зампрокурора Московской области Семен Якубов, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. По информации газеты, освобождение от должности Алаудинова шло в указе под первым номером.

Этим же указом Путина со своих постов был снят в том числе и заместитель прокурора Московской области Семен Якубов, начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов и первый заместитель прокурора Пензенской области. При этом вместе с увольнениями был проведен и ряд назначений, следует из публикации.

На 12.35 мск 19 марта на сайте Кремля нет информации об увольнении Апти Алаудинова.

Напомним, что 14 октября 2019 года "Новая газета" рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. В статье был упомянут Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость. На следующий день Алаудинов опроверг информацию, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить "каждому сплетнику".

Также 9 октября 2019 года Апти Алаудинов записал видеообращение с клятвой верности Кадырову. Перед появлением обращения Алаудинова в соцсетях и мессенджерах распространилась информация, что он задержан, подвергнут пыткам и уволен, так как "дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова", находясь у бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева в гостях, сообщила "Новая газета".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".