Чеченские чиновники поклялись в верности Кадырову после информации о заговоре

09 октября 2019, 15:45

Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично заявили, что не предавали Рамзана Кадырова. Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Заверения Абдурешидова вызвали скепсис пользователей соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не подтвердил и не опроверг это сообщение, отказавшись комментировать "слухи".

Начальник полиции Чечни посоветовал журналистам "прятаться"

Начальник полиции Чечни, генерал-майор Апти Алаудинов записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был предателем". "Никогда в жизни ни за какие блага этого мира, конечно, я не повернулся бы спиной ни к Рамзану Ахматовичу Кадырову, ни к пути Ахмат-Хаджи Кадырова. Я как был, так и остаюсь членом команды Кадырова. Никто меня с работы не увольнял, никто меня никуда не сажал", - заявил Алаудинов. Он подчеркивает, что видео сделано 8 октября. Алаудинов в кадре сидит на диване у стены с большой фотографией, на которой он запечатлен обнимающим Рамзана Кадырова.

Заверения в верности главе Чечни начальник полиции сопроводил угрозами в адрес журналистов. "Журналистов, которые в мой адрес вот эту гадость написали, я буду искать. Я буду с вами судиться, я вас буду наказывать, как говорится, по совести, по чести", - говорит он. В тексте, который сопровождает видеообращение, Алаудинов уточняет, что речь идет об участии в заговоре. "Некоторые бессовестные псевдожурналисты про меня пишут, что я якобы участвовал в каком-то заговоре, что само по себе смешно для любого человека, который меня знает лично. <...> Этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести. Так что, шайтаны, ищите себе место, где спрятаться", - написал Алаудинов.

По состоянию на 15.45 мск 9 октября эта публикация собрала более 12,7 тысячи просмотров и 328 комментариев, авторы которых поддержали Алаудинова.

В тот же день, 8 октября, Алаудинов выложил на своей странице в соцсети видеоподборку совместных фотографий с Рамзаном Кадыровым. "Для меня счастье - это то, что я оказался членом команды Кадырова. Для меня счастье это то, что я прошел свой жизненный путь рядом с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым", - говорит Алаудинов в завершении ролика. Это видео к 15.45 мск 9 октября собрала более 7,9 тысячи просмотров и 146 положительных комментариев.

Глава района заявил, что готов умереть за Кадырова

Глава администрации Урус-Мартановского района Чечни Валид Абдурешидов записал на чеченском языке видеообращение к "сплетникам". "[Вне зависимости от того,] буду или нет я на этой работе, <...> я сегодня товарищ падишаха [Рамзана Кадырова], я брат падишаха <...> и готов умереть в противостоянии с любым, кто совершит в отношении него вероломство", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Абдурешидова.

Видео было опубликовано 8 октября на Youtube-канале издания "Чечня сегодня". По состоянию на 15.45 мск 9 октября оно собрало 190 просмотров и лишь один комментарий.

В тот же день Валид Абдурешидов разместил на своей странице в Instagram аналогичное текстовое заявление на русском языке. "В последние дни мы являемся свидетелями разных провокационных публикаций в различных социальных сетях! Авторы данных публикаций преследуют целью поставить под сомнение мою приверженность и преданность верному пути <...> Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Абдурешидов. Он подчеркнул, что верен нынешнему главе Чечни и остается "преданным членом команды", основанной Ахматом Кадыровым. "Я во всеуслышание заявляю, что <...> поддерживаю и буду поддерживать политику <...> Рамзана Кадырова!" - говорится в обращении.

Публикация сопровождается кадром из видеообращения, где Абдурешидов сидит за столом на фоне стены с портретами Ахмата Кадырова, Владимира Путина и Рамзана Кадырова. По состоянию на 15.45 мск 9 октября публикация собрала 12,4 тысячи просмотров и 149 комментариев, авторы которых выразили поддержку Абдурешидову.

Обращение Абдурешидова вызвало скептические комментарии

На видео, опубликованном 8 октября на странице "ЧП Чечня" в Instagram, Абдурешидов зачитывает свое обращение на русском языке. Многие комментаторы сочли подозрительным, что глава района читает текст с листа. "Валид, а кто тебе подготовил этот текст? Видно же, что ты это читаешь с бумаги", - написал nohchicho777. В ответ на возражения других пользователей соцсети тот же комментатор делает вывод, что Абдурешидов "не хозяин своих слов".

"От стресса столь короткий текст запомнить не можешь", - написал Абдурешидову anzor.tl. "Меня терзают смутные сомнения", - прокомментировал видеообращение abuvidjay.1232019. По состоянию на 15.45 мск 9 октября эта публикация собрала 1,8 тысячи просмотров и 117 комментариев.

Подтверждением раскрытия заговора должны быть чистки в рядах команды Кадырова, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Умар. Он также отметил, что Кадырова долго не было в публичном пространстве. "Тогда же прошла первая информация о том, что у него возникли проблемы со здоровьем и его госпитализировали в Москву. Министр [здравоохранения] Сулейманов тогда заявил, что шеф просто простудился. Рамзан [Кадыров] появился только 5 октября, на праздновании Дня Грозного. Опять же, никакой информации о состоянии его здоровья, причинах отсутствия нет", - предположил местный житель.

26 сентября министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил о том, что Кадыров простудился. "Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах! Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ. Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений", - процитировало в тот же день слова министра РИА "Новости".