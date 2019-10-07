Пресс-служба Кадырова отреагировала на данные о заговоре

07 октября 2019, 14:51

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сегодня не подтвердил и не опроверг сообщения о попытке покушения на Рамзана Кадырова, отказавшись комментировать "слухи".

Альви Каримов отказался комментировать сообщения о подготовке попытки отравления Рамзана Кадырова. "Я слухи не комментирую", - приводит сегодня слова пресс-секретаря главы Чечни информагентство Ura.ru.

Информация о попытке отравления Рамзана Кадырова была опубликована сегодня в Telegram-канале «СКФО Telegraph», который сообщил, что в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик.

По данным Telegram-канала, сам силовик был задержан для допроса, а в его родном селе в в Урус-Мартановском районе также прошли задержания.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале «СКФО Telegraph».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 февраля из-за "временной нетрудоспособности" Рамзана Кадырова председатель правительства Чечни Муслим Хучиев был назначен и. о. главы республики. Кадыров тогда объяснил назначение Хучиева тем, что болел гриппом, и заявил, что вернулся к работе с 16 февраля. Глава Чечни упомянул, что ему два дня ставили капельницы.

Слова Рамзана Кадырова о капельницах при гриппе удивили пользователей социальных сетей, а опрошенные "Кавказским узлом" врачи подтвердили нецелесообразность такого метода лечения.