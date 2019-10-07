07 октября 2019, 14:51

Пресс-служба Кадырова отреагировала на данные о заговоре

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сегодня не подтвердил и не опроверг сообщения о попытке покушения на Рамзана Кадырова, отказавшись комментировать "слухи".

Альви Каримов отказался комментировать сообщения о подготовке попытки отравления Рамзана Кадырова. "Я слухи не комментирую", - приводит сегодня слова пресс-секретаря главы Чечни информагентство Ura.ru.

Информация о попытке отравления Рамзана Кадырова была опубликована сегодня в Telegram-канале «СКФО Telegraph», который сообщил, что в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик.

По данным Telegram-канала, сам силовик был задержан для допроса, а в его родном селе в в Урус-Мартановском районе также прошли задержания.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале «СКФО Telegraph».

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 февраля из-за "временной нетрудоспособности" Рамзана Кадырова председатель правительства Чечни Муслим Хучиев был назначен и. о. главы республики. Кадыров тогда объяснил назначение Хучиева тем, что болел гриппом, и заявил, что вернулся к работе с 16 февраля. Глава Чечни упомянул, что ему два дня ставили капельницы.

Слова Рамзана Кадырова о капельницах при гриппе удивили пользователей социальных сетей, а опрошенные "Кавказским узлом" врачи подтвердили нецелесообразность такого метода лечения.

Примечание:

"Кадыров заявил о возвращении в должность после курса капельниц", "Юристы объяснили назначение Хучиева врио главы Чечни", "Кадыров приехал к бывшему министру МВД Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 октября 2019, 17:33

07 октября 2019, 17:20

07 октября 2019, 17:15

07 октября 2019, 16:32

07 октября 2019, 16:17

  • Тумсо обвинил Кадырова в нарушении чеченских традиций

    Глава Чечни прежде, чем обвинять участников свадеб в демонстрации своих чувств, сам рассказал на федеральном канале об отношениях с женой, указал блогер Тумсо Абдурахманов. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи