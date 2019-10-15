Апти Алаудинов объяснился за подзатыльник портрету Кадырова

15 октября 2019, 19:10

Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов опроверг информацию «Новой газеты» о том, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить «каждому сплетнику».

Как писал «Кавказский узел», 14 октября «Новая газета» опубликовала статью, в которой рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. В статье был упомянут Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость.

Апти Алаудинов записал видеообращение с клятвой верности Кадырову. Перед появлением обращения Алаудинова в соцсетях и мессенджерах распространилась информация, что он задержан, подвергнут пыткам и уволен, так как «дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова», находясь у бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева в гостях, сообщила «Новая газета».

Апти Алаудинов прокомментировал публикацию «Новой газеты», пишет сегодня портал «Кавказ.Реалии», отмечая, что начальник полиции Чечни ответил на вопросы корреспондента издания в прямом эфире своего Instagram-аккаунта (в настоящий момент запись недоступна).

«Каждый год наши враги любят сочинять про нас разные истории», - заявил замминистра внутренних дел Чечни. Алаудинов напомнил, что сначала «доблестные либерасты» написали статью, где он принимал участие в «каком-то фантастическом отравлении». По словам Алаудинова, потихоньку «вариации этих нюансов меняются: одни говорят одно, потом другие – другое».

«Самое же главное заключается в следующем: кто бы что ни говорил, реально в жизни моей ничего не произошло. Никаких изменений. И в принципе, как говорится, я живу именно тем, что собаки лают, караван идет», – добавил Алаудинов, предложив «не обращать внимания [на слухи]» и указав, что сам он «абсолютно не обращает никакого внимания на этих сплетников».

Видео с клятвой верности Алаудинова Кадырову дало повод для его критики. Жители Чечни уличили замминистра в нарушении этикета, обратив внимание на то, что комментарии обвинения в заговоре против Рамзана Кадырова тот дает, полулежа на диване с ногами.В этом видео Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни.

Напомним, 7 октября Telegram-канал «СКФО Telegraph» распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отреагировал на это сообщение, но не подтвердил и не опроверг его. «Кавказский узел» пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале «СКФО Telegraph».

Информация об отравлении Рамзана Кадырова заговорщиками из числа его приближенных не вызывает доверия, но она не могла появиться в крупных Telegram-каналах случайно. Такой "вброс" может быть элементом пиара Кадырова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.