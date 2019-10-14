Аналитики объяснили появление информации о заговоре против Кадырова

14 октября 2019, 22:17

Информация об отравлении Рамзана Кадырова заговорщиками из числа его приближенных не вызывает доверия, но она не могла появиться в крупных Telegram-каналах случайно. Такой "вброс" может быть элементом пиара Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров впервые появился сегодня на официальной встрече после паузы, во время которой обсуждалась информация о заговоре в его окружении. Главе Чечни невыгодно обсуждение такой информации, но молчание властей только подогревает конспирологические версии, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отреагировал на это сообщение, но не подтвердил и не опроверг его. Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов после этой информации публично поклялись в верности Кадырову. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "СКФО Telegraph".

Информация об отравлении Рамзана Кадырова до сих пор не получила подтверждений и по многим признакам выглядит как "вброс", то есть заведомая дезинформация, считает автор Telegram-канала "Спросите у Расула", блогер Расул Асад.

"Конкретной информации об отравлении нет – вторую неделю идут лишь [сомнительные, неподтвержденные] сообщения. Считаю информацию однозначным "вбросом", – сказал Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Многие анонимные каналы упоминали в связи с предполагаемым "отравлением Кадырова" имя бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, который незадолго до этого был снят с поста главы города, но никаких конкретных аргументов в пользу причастности Темирбаева, как и Апти Алаудинова к возможному покушению на главу Чечни не приводилось, отметил он.

Крупные политические Telegram-каналы "консолидированы в руках у очень ограниченного круга лиц", поэтому "случайных вбросов и тем в них практически не бывает", заявил "Кавказскому узлу" PR-специалист, основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

"Когда что-то такое появляется, то это со стопроцентной вероятностью попытка "передела" пирога, когда кто-то проявляет аппаратную или физическую слабость", – сказал Лихтман. По его данным, информация о Кадырове исходит исключительно от крупных каналов, – хотя те, в свою очередь, контролируют и ряд небольших каналов, взращивая их путем публикации, которая может привлечь подписчиков.

"Вбросы" через Telegram-каналы делаются достаточно часто, считает маркетолог отдела дистрибуции компании 1C Наталия Михалева.

"Вбросить" можно все, что угодно, вопрос лишь в том, было ли это единичное сообщение или аналогичная информация появилась на нескольких каналах одновременно. Также важно качество того Telegram-канала, в котором появилось сообщение впервые: число его подписчиков, продает ли канал рекламу, был ли канал замечен ранее в публикации непроверенных фактов. В целом, если канал достаточно влиятелен и имеет большую аудиторию лояльных подписчиков, случайной информации в нем нет", – сказала Михалева корреспонденту "Кавказского узла".

Она допускает, что сообщение об отравлении Кадырова может быть "элементом пиара". Его авторы транслируют идею, что "отравленный недоброжелателями Кадыров удержался в седле и продолжил работу".

"Новая газета" опубликовала сегодня материал-расследование "Чистка класса люкс", в котором рассказывается о репрессиях против ряда приближенных Кадырова. Высокопоставленные чиновники и силовики, среди которых Ибрагим Темирбаев и Апти Алаудинов, за глаза критиковали Рамзана Кадырова и его семью. Кадыровцев, уличенных в неверности, подвергают пыткам, увольняют и лишают имущества, пишет автор материала Елена Милашина. Никакой информации о попытке отравления или иного покушения на Кадырова со стороны заговорщиков издание не приводит.