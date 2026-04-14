Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

Сочи уступил Анапе лидерство по числу бронирований туров на майские праздники, констатировали представители туристической отрасли. По их данным, на динамику спроса больше влияет ситуация в Сочи, чем в зоне разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей отмечается рост бронирований мест в отелях, однако представители туриндустрии, как и местные жители, с осторожностью оценили перспективы начала курортного сезона. Бронирование в Анапе идет активными темпами в отелях, в которых пляжный отдых не является ключевым, рассказали туроператоры.

Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, то к 1 июня пляжи будут открыты. Экологи, однако, считают, что говорить о пригодности пляжей к приему туристов пока рано, так как еще не подняты затонувшие части танкеров с мазутом, а остаточные загрязнения остаются на песке.

Анапа вышла на первое место по числу бронирований туров на майские праздники, опередив Сочи, который ранее занимал лидирующие позиции по этому направлению, сообщила сегодня на своем сайте Ассоциация туроператоров России, на публикацию которой обратил внимание "Коммерсант".

"Доля Сочи в бронированиях по Краснодарскому краю на длинные весенние выходные составляет 36%, Анапы - 46%", - приводятся в публикации слова представителя Национального туроператора АЛЕАН.

В свою очередь представитель компании "Мультитур" отметил, что в 2025 году 15-17% майских бронирований в Сочи были сделаны за одну-две недели до поездки. Поэтому в компании рассчитывают, что в 2026 году направлению удастся достигнуть показателей мая 2025 года.

У компании PEGAS Touristik схожие наблюдения. По их данным, в последние годы наблюдается тенденция "бронирований в последний момент", поэтому в компании ожидают, что число заявок, как и в прошлом году, увеличится ближе к майским праздникам.

При этом, по данным представителей туристической отрасли, на динамику бронирований больше влияет ситуация в Сочи, чем в Анапе. Они указывают на нестабильную работу аэропорта и подорожание туров.

Сочи, как и другие курортные города Кубани, регулярно оказывается в зоне атак беспилотников. Так, 24 сентября 2025 года, когда при атаке БПЛА и безэкипажных катеров в Новороссийске и Туапсе погибли два человека, в Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Люди в прибрежных зонах рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, указали специалисты.

Туристы стали чаще выбирать более бюджетные альтернативы - Анапу в том числе

"Цены на отдых в Сочи на майские праздники в этом году выросли. Стоимость отдыха там и так была довольно высокой, и даже небольшое повышение привело к тому, что туристы стали чаще выбирать более бюджетные альтернативы - Анапу в том числе. Заполняемость отелей Сочи упала, это заставляет некоторых отельеров идти на уступки и корректировать цены, чтобы не остаться без гостей", - пояснил представитель компании Coral Travel.

По его словам, туристы в мае "выбирают не столько купание, сколько размеренный курортный отдых у моря и хорошую инфраструктуру отелей", говорится в публикации.

Напомним, 1 февраля власти Сочи отчитались об успешных туристических итогах первого месяца 2026 года - по их оценке, в январе город принял почти 685 тысяч туристов. При этом представители туристической отрасли дали менее оптимистичную оценку ситуации, отметив спад спроса на отдых в Краснодарском крае и кризис внутреннего туризма в России.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели были вынуждены делать существенные скидки. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

