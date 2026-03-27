Правительственная комиссия озвучила сроки открытия пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты.

Как писал "Кавказский узел", до 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани.качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Ранее рендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Если пробы нового песка на пляже "Мираклеон" будут допустимыми, власти Анапы намерены за три месяца засыпать новый слой песка на всех пляжах города.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"По итогам эксперимента правительственная комиссия дала поручение Краснодарскому краю масштабировать эту технологию на остальных пострадавших от мазута пляжах. Работы необходимо завершить к началу пляжного сезона. Если все пойдет по плану, к 1 июня мы откроем пляжи Анапы для наших граждан", – заявил Виталий Савельев.

Проведенные Роспотребнадзором исследования подтвердили возможность использования такой методики рекультивации пляжей, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.



"При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях", - отметила она.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

