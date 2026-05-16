13:26, 16 мая 2026

Врач детского медцентра в Новороссийске столкнулась с угрозами из-за смерти пациента

Медицинский центр «Новомед Дети». Фото с сайта медцентра https://новомед.дети/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотруднице медцентра в Новороссийске угрожают расправой родственники восьмилетнего мальчика, умершего от анафилактического шока, заявили врачи и потребовали предотвратить самосуд. Смерть пациента расследуется по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности.

Медицинский центр «Новомед Дети» выступил с публичным обращением в связи с угрозами, поступившими в адрес врача Елены Крылосовой от родственников пациента, умершего от анафилактического шока, сообщает сегодня "Коммерсант".

Официальное заявление размещено 15 мая на сайте медцентра «Новомед Дети» (ООО «Новомед Н») в связи со звонками, поступающими "в кол-центр с целью выяснения персональных данных врача".

Подвергается прямым угрозам расправы со стороны родственников пациента

"Коллектив МЦ выступает с официальным заявлением к общественности и правоохранительным органам в защиту врача Крылосовой Елены Александровны, которая подвергается прямым угрозам расправы со стороны родственников пациента, трагически скончавшегося от анафилактического шока", - говорится в нем.

Специалисты медцентра "действовали строго в соответствии с медицинскими протоколами и стандартами оказания медицинской помощи", говорится в публикации.

"Был выполнен весь объём реанимационных мероприятий сразу после появления признаков ухудшения состояния пациента. В настоящий момент ведётся следствие, которое установит истинную причину смерти и все обстоятельства, имеющие значение для дела. Мы считаем недопустимым устраивать самосуд, призывать к агрессии в адрес сотрудников медицинской организации, оказывать психологическое давление. Врач не должен жить и работать в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких", - заявил медцентр.

Доктор обратилась в органы внутренних дел с требованием обеспечить безопасность

В силовые структуры переданы "материалы по факту угроз убийством" для правовой оценки действий людей, угрожающих расправой, отмечается в публикации центра. "Администрация МЦ была вынуждена усилить меры безопасности на территории медицинского центра. Доктор обратилась в органы внутренних дел с требованием обеспечить безопасность свою и своей семьи", - говорится в заявлении.

Руководство клиники инициировало внутреннее расследование

Внезапная смерть пациента произошла 12 мая, указано в другом заявлении на сайте медцентра. 

Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе, совместно с бригадой скорой медицинской помощи

"Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе, совместно с бригадой скорой медицинской помощи г. Новороссийска. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось", - говорится в нем.

ООО «Новомед Н» инициировало внутреннее расследование "для тщательного анализа всех этапов оказания помощи", отмечается в публикации. "Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам, которые проводят проверку по данному факту", - заявили врачи.

Смерть мальчика обернулась уголовным делом

Умерший – восьмилетний мальчик, в связи с его смертью возбуждено уголовное дело, отчиталось 13 мая на своем сайте управление СКР по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика в одном из частных медицинских центров по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в публикации.

По версии следствия, малолетний пациент умер в медцентре 12 мая "в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи". "Выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные действия", - отчитались следователи.

Часть 2 статьи 109 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2019 года в больницу поступил 18-летний житель Краснодара с диагнозом "острый аппендицит". Пациент был прооперирован, но по результатам исследования удаленного аппендикса молодому человеку сообщили, что у него диагностирован рак. В связи с этим была удалена часть кишечника, однако впоследствии выяснилось, что материал, представленный для исследования, принадлежал другому пациенту, и не было необходимости во второй операции.

Первомайский райсуд Краснодара постановил взыскать с больницы скорой помощи 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда пациенту. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и снизил размер компенсации более чем в пять раз - до 950 тысяч рублей. Адвокат назвал необоснованным это решение.

