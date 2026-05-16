Кавказский узел

08:36, 16 мая 2026

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Залевский из Камышинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1779 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1778 бойцов из Волгоградской области.

Избирательному участку № 1906 Камышинского района 14 мая было присвоено имя Дмитрия Залевского, убитого в военной операции, сообщила 15 мая в своем телеграм-канале районная администрация.

"Заместитель председателя этой участковой избирательной комиссии погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - говорится в публикации.

Залевский являлся заместителем председателя УИК с июня 2020 года по январь 2024 года, в зоне боевых действий он служил в звании ефрейтора, сообщили власти.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1779 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Камышинского района стало известно 16 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Александр Момот и Александр Тайгунов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

