Сельчане под Волгоградом пожаловались на новые перебои с водоснабжением

Жители села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области записали видеообращение к Путину и Бастрыкину с жалобой на отсутствие водоснабжения. Обращения в местную администрацию, по словам сельчан, остались без реакции.

Как писал "Кавказский узел", в январе в домах села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области отсутствовало отопление и водоснабжение несколько дней. Сельчане тогда призвали власти привлечь к решению проблемы силы МЧС и военных.

Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области расположено на левом берегу реки Ахтуба, при этом часть села (микрорайон "8 марта") располагается и на правом ее берегу в пойменной зоне. В окрестностях села располагаются несколько садовых некоммерческих товариществ (СНТ), ранее принадлежавших предприятиям города Волжского. Заплавное - один из крупных и старинных населенных пунктов Волгоградской области, в нем проживает около 4 тысяч человек. Около половины трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве и животноводстве, часть жителей работает в Волжском и в райцентрах Средняя Ахтуба и Ленинск. Значительное количество селян преклонного возраста - пенсионеры.

Видеообращение жителей села Заплавное опубликовал Telegram-канал "Волгоград", насчитывающий более 107 тысяч подписчиков. К 20.30 мск сегодня публикация набрала более шести тысяч просмотров.

"У нас уже крик души, на улице 35 градусов тепла, а у нас четвертый день нет воды в кранах. Она идет тонкой струйкой", - говорит женщина на видео, стоя в окружении примерно еще 15 местных жителей.

По словам сельчан, напор воды увеличивается только поздно вечером, после 22.00. Местная администрация объяснает это тем, что жители поселка поливают огороды и сады днем, поэтому напора в дневное время нет. Авторы обращения утверждают, что "людям нечего поливать уже", так как из-за отсутствия воды местные жители перестали высаживать огороды и сады.

"Стиральные машины постирать не могут, элементарно искупать детей не можем, потому что водонагреватели не включаются. Невозможно помыть лежачих больных. Помогите нам пожалуйста, верните нам воду, мы хотим жить в цивилизации", - заявили сельчане.

Местные жители добавили, что 9 мая они пришли на митинг почтить память предков, которые воевали ради счастливой жизни, но это счастья местные жители не чувствуют, потому что нет элементарных условий для жизни. "Хотим добавить, что неоднократно обращались к главе сельского поселения, но обращения ни к чему хорошему не привели. Либо денег нет, либо еще чего-то там нет", - пожаловались собравшиеся.

Сельчане также подчеркнули в своем обращении, что в январе они три дня жили без воды из-за сгоревших насосов. Тогда местные жители своими силами пытались восстановить подачу воды. Собравшиеся выразили опасение, что перебои с водой будут продолжаться и в будущем.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале в домах жителей Котово возникли очередныке перебои с подачей воды и отопления. Власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети.