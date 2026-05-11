×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:59, 11 мая 2026

Сельчане под Волгоградом пожаловались на новые перебои с водоснабжением

Кадр видеообращения жителей села Заплавное Волгоградской области с жалобой о перебоях с водой. Фото: Волгоград / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области записали видеообращение к Путину и Бастрыкину с жалобой на отсутствие водоснабжения. Обращения в местную администрацию, по словам сельчан, остались без реакции. 

Как писал "Кавказский узел", в январе в домах села Заплавное в Ленинском районе Волгоградской области отсутствовало отопление и водоснабжение несколько дней. Сельчане тогда призвали власти привлечь к решению проблемы силы МЧС и военных.

Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области расположено на левом берегу реки Ахтуба, при этом часть села (микрорайон "8 марта") располагается и на правом ее берегу в пойменной зоне. В окрестностях села располагаются несколько садовых некоммерческих товариществ (СНТ), ранее принадлежавших предприятиям города Волжского. Заплавное - один из крупных и старинных населенных пунктов Волгоградской области, в нем проживает около 4 тысяч человек. Около половины трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве и животноводстве, часть жителей работает в Волжском и в райцентрах Средняя Ахтуба и Ленинск. Значительное количество селян преклонного возраста - пенсионеры. 

Видеообращение жителей села Заплавное опубликовал Telegram-канал "Волгоград", насчитывающий более 107 тысяч подписчиков. К 20.30 мск сегодня публикация набрала более шести тысяч просмотров.

"У нас уже крик души, на улице 35 градусов тепла, а у нас четвертый день нет воды в кранах. Она идет тонкой струйкой", - говорит женщина на видео, стоя в окружении примерно еще 15 местных жителей.

По словам сельчан, напор воды увеличивается только поздно вечером, после 22.00. Местная администрация объяснает это тем, что жители поселка поливают огороды и сады днем, поэтому напора в дневное время нет. Авторы обращения утверждают, что  "людям нечего поливать уже", так как из-за отсутствия воды местные жители перестали высаживать огороды и сады.

"Стиральные машины постирать не могут, элементарно искупать детей не можем, потому что водонагреватели не включаются. Невозможно помыть лежачих больных. Помогите нам пожалуйста, верните нам воду, мы хотим жить в цивилизации", - заявили сельчане.

Местные жители добавили, что 9 мая они пришли на митинг почтить память предков, которые воевали ради счастливой жизни, но это счастья местные жители не чувствуют, потому что нет элементарных условий для жизни. "Хотим добавить, что неоднократно обращались к главе сельского поселения, но обращения ни к чему хорошему не привели. Либо денег нет, либо еще чего-то там нет", - пожаловались собравшиеся.

Сельчане также подчеркнули в своем обращении, что в январе они три дня жили без воды из-за сгоревших насосов. Тогда местные жители своими силами пытались восстановить подачу воды. Собравшиеся выразили опасение, что перебои с водой будут продолжаться и в будущем.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале в домах жителей Котово возникли очередныке перебои с подачей воды и отопления. Власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Девушка в маске. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:59, 11 мая 2026
Пользователей Telegram возмутило заверение в безопасности химического запаха на улицах Анапы
Пятна на пляже в Чемитоквадже. Стоп-кадр видео https://t.me/agentstvonews/15274.
21:02, 10 мая 2026
Нефтяные загрязнения обнаружены на входящем в состав Сочи пляже
Молодое дерево до уничтожения и после. Скриншот фото из Telegram-канала "Дуб-хранитель ЮМР" от 04.05.26, https://t.me/dub_UMR/1279
20:00, 10 мая 2026
Обращения активистов об уничтожении дубов в Краснодаре остались без реакции
Мемориальная доска Дмитрию Шафикину. Скриншот фото прокуратуры Краснодарского края от 10.05.26, https://t.me/proc_23/28437?single
17:02, 10 мая 2026
Боец из Белореченска убит в зоне СВО
Волонтер убирает мазут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16:00, 10 мая 2026
Волонтеры попросили помощи в очистке туапсинских пляжей
Персоналии
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Аймани Кадырова. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 мая 2026, 15:02
Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
11 мая 2026, 12:02
Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения

Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше