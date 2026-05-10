Жалоба волгоградцев на чиновников обернулась уголовным делом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители волгоградского поселка пожаловались на попытки властей лишить их единственного соцобъекта - стадиона, оборудованного местными активистами. Жалоба привлекла внимание главы СКР, начато расследование дела о халатности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения. Жалоба была озвучена в преддверии приезда Владимира Путина в город, и часть озвученных жителями проблем была оперативно решена властями, но в поселке остались тлеющие очаги мусора, проблемы с уличным освещением и неутилизированными шинами.

В поселке более 3,5 тысячи зарегистрированных жителей, не считая детей и арендаторов квартир. Основная часть застройки - частный сектор, но есть и многоквартирные дома. Жители поселка проводили субботники, убирая мусор и высаживая деревья вдоль забора стадиона, который был расчищен и восстановлен ими. Они хотят на расчищенной территории разбить сквер. Активисты рассказали "Кавказскому узлу", что просили районную администрацию помочь хотя бы с техникой, но никакой помощи не получили.

Жители волгоградского поселка Второй километр обратились с коллективной жалобой к федеральным властям - президенту, руководству Следственного комитета, Генпрокуратуры и депутатам Госдумы.

Поводом для жалобы стали уведомления властей о демонтаже «самовольно установленных несанкционированных объектов» на стадионе на улице Охотской. Там жители своими силами установили теннисный стол, построили беседку, натянули волейбольную сетку и используют площадку для спортивных мероприятий и праздников, сообщило вечером 9 мая издание SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов).

После того, как на заборе стадиона появились уведомления о демонтаже, жители обратились к федеральным властям с требованием отменить решение.

"Стадион и пришкольная территория — лакомый кусок для застройщиков. А куда людям податься? Наш поселок вообще не имеет соцобъектов", - рассказал изданию местный житель Равиль Шабанов.

Стадион относится к бывшей школе № 41 на улице Охотской. На нем находятся футбольное поле с воротами, столбы для волейбольной сетки, асфальтированная беговая дорожка и металлическое ограждение, указали в своем обращении жители поселка.

"На территории стадиона отсутствуют капитальные строения и согласований на спортивный инвентарь, металлические конструкции не требуются", - процитировало обращение жителей V1.ru.

По словам авторов обращения, это единственное место досуга жителей в поселке. "В поселке ранее закрыли школу № 41, поликлинику № 14 по улице Котовского, остановку общественного транспорта по улице Рокоссовского. В поселке Второй километр не ремонтируют дороги, водопровод, который проложили после Великой отечественной войны. Жителей поселка лишают необходимой социальной инфраструктуры, снижая качество жизни жителей. Спортивный стадион и школа № 41 пережили Великую Отечественную Войну, но 41-я школа не смогла пережить решений администрации Волгограда. После закрытия 41-й школы остался спортивный стадион, который администрация […] пытается ликвидировать и демонтировать там спортивный инвентарь", - приводится в публикации обращение волгоградцев.

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей, сообщил представитель областного управления ведомства.

"Авторы обращения отмечают, что в поселке ранее были закрыты школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, а дороги и водопровод не ремонтируются. После закрытия школы стадион остался единственным объектом социальной инфраструктуры. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ - „Халатность“", - привело его слова издание.