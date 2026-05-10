×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:10, 10 мая 2026

Жалоба волгоградцев на чиновников обернулась уголовным делом

Стадион в волгоградском поселке Второй километр. Фото предоставлено Равилем Шабановым изданию SOTAvision https://t.me/sotavisionmedia/59171 (издание включено в реестр иностранных агентов)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители волгоградского поселка пожаловались на попытки властей лишить их единственного соцобъекта - стадиона, оборудованного местными активистами. Жалоба привлекла внимание главы СКР, начато расследование дела о халатности.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения. Жалоба была озвучена в преддверии приезда Владимира Путина в город, и часть озвученных жителями проблем была оперативно решена властями, но в поселке остались тлеющие очаги мусора, проблемы с уличным освещением и неутилизированными шинами.

В поселке более 3,5 тысячи зарегистрированных жителей, не считая детей и арендаторов квартир. Основная часть застройки - частный сектор, но есть и многоквартирные дома. Жители поселка проводили субботники, убирая мусор и высаживая деревья вдоль забора стадиона, который был расчищен и восстановлен ими. Они хотят на расчищенной территории разбить сквер. Активисты рассказали "Кавказскому узлу", что просили районную администрацию помочь хотя бы с техникой, но никакой помощи не получили.

Жители волгоградского поселка Второй километр обратились с коллективной жалобой к федеральным властям - президенту, руководству Следственного комитета, Генпрокуратуры и депутатам Госдумы.

Поводом для жалобы стали уведомления властей о демонтаже «самовольно установленных несанкционированных объектов» на стадионе на улице Охотской. Там жители своими силами установили теннисный стол, построили беседку, натянули волейбольную сетку и используют площадку для спортивных мероприятий и праздников, сообщило вечером 9 мая издание SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов).

После того, как на заборе стадиона появились уведомления о демонтаже, жители обратились к федеральным властям с требованием отменить решение.

Наш поселок вообще не имеет соцобъектов

"Стадион и пришкольная территория — лакомый кусок для застройщиков. А куда людям податься? Наш поселок вообще не имеет соцобъектов", - рассказал изданию местный житель Равиль Шабанов.

Стадион относится к бывшей школе № 41 на улице Охотской. На нем находятся футбольное поле с воротами, столбы для волейбольной сетки, асфальтированная беговая дорожка и металлическое ограждение, указали в своем обращении жители поселка.

"На территории стадиона отсутствуют капитальные строения и согласований на спортивный инвентарь, металлические конструкции не требуются", - процитировало обращение жителей V1.ru.

Жителей поселка лишают необходимой социальной инфраструктуры

По словам авторов обращения, это единственное место досуга жителей в поселке. "В поселке ранее закрыли школу № 41, поликлинику № 14 по улице Котовского, остановку общественного транспорта по улице Рокоссовского. В поселке Второй километр не ремонтируют дороги, водопровод, который проложили после Великой отечественной войны. Жителей поселка лишают необходимой социальной инфраструктуры, снижая качество жизни жителей. Спортивный стадион и школа № 41 пережили Великую Отечественную Войну, но 41-я школа не смогла пережить решений администрации Волгограда. После закрытия 41-й школы остался спортивный стадион, который администрация […] пытается ликвидировать и демонтировать там спортивный инвентарь", - приводится в публикации обращение волгоградцев.

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей, сообщил представитель областного управления ведомства.

"Авторы обращения отмечают, что в поселке ранее были закрыты школа, поликлиника, остановка общественного транспорта, а дороги и водопровод не ремонтируются. После закрытия школы стадион остался единственным объектом социальной инфраструктуры. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ - „Халатность“", - привело его слова издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:12, 10 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
05:12, 10 мая 2026
Более 50 томов документов приобщила Генпрокуратура России к делу о коррупции Хахалевой
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
12:42, 9 мая 2026
Три бойца из Камышина названы убитыми на Украине
07:58, 9 мая 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
22:24, 8 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
06:12, 10 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40, 9 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
12:42, 9 мая 2026
Три бойца из Камышина названы убитыми на Украине
Парад в Волгограде. 9 мая 2026 года. Стоп-кадр видео администрации Волгограда https://t.me/volgadmin/10405
11:50, 9 мая 2026
Военный парад в Волгограде прошел на фоне ограничений
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: "Хроники Разлива" / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Отсыпка пляжей песком в Анапе. 8 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15989
08 мая 2026, 14:46
Качество песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей Telegram

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше