Волгоградские активисты пожаловались на проблемы с вывозом мусора

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Жители Дзержинского района Волгограда пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения. Они пригласили президента России Владимира Путина посетить их квартал.

В микрорайоне (квартале) «Второй километр» Дзержинского района Волгограда проживает более 3,5 тысячи зарегистрированных жителей, не считая детей и арендаторов квартир. Основная часть застройки - частный сектор, но есть и многоквартирные дома. С севера, со стороны склонов Мамаева кургана микрорайон граничит с глубоким полузасыпанным оврагом Долгий. Основные проблемы проживающих здесь граждан - вывоз мусора, овражные пожары, канализация, недостаток уличного освещения и отсутствие «общественного пространства» - парков и скверов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 17 апреля гражданский активист Илья Прялин.

Инициативная группа из пяти человек, в которую входит и Прялин, пытается отстоять права жителей микрорайона на благоприятную и безопасную среду обитания (статья 42 Конституции РФ). Активисты организуют субботники по уборке мусора и посадке деревьев, пишут обращения в органы власти от районного до федерального уровня, напрямую в видеозаписи обращаются к президенту страны и главам следственных и надзорных органов. 14 апреля инициативная группа опубликовала в СМИ свое видеообращение к президенту России Владимиру Путину, а также президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Они пригласили глав государств посмотреть на реальную жизнь волгоградского частного сектора, познакомиться с его проблемами.

В Волгограде с 28 по 29 апреля пройдет Международный форум «Великое наследие – общее будущее». Его посетит Владимир Путин и белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко.

«Большая для нас проблема - невывоз мусора. ООО «ЭкоЦентр» (региональный оператор по обращению с ТКО, - прим. "Кавказского узла") объявило нам, что все площадки для сбора мусора в нашем микрорайоне не внесены в реестр. Проблема им досталось от предыдущего оператора «Ситиматика». То есть площадки не зарегистрированы, и они могут не вывозить с них мусор. Отвечают, что это обязанность администрации района убирать мусор. Мы пишем обращения в районную администрацию. Там разводят руками и отвечают: «Нам, мол, не выделяют денег, создавайте ТОС, самоорганизуйтесь. На ТОС и будет ответственность за вывоз мусора». То есть воздействовать на них мы можем только через прокурорские представления и судебные решения. А так - за свой счет услуга», - возмутился Илья Прялин.

Прялин сообщил, что в микрорайоне семь площадок по сбору мусора, все они не внесены в реестр - на улицах Байкальская, Котовская, Васильковская, Демидовская, Качинцев, 47 и 72/2 и Новосокольническая. На последней улице, по словам активиста, располагается самая большая и пожароопасная свалка.

Сначала нужно решить проблему со стаями бездомных собак, воронами и ветрами, которые разносят этот мусор по всей округе

По мнению Прялина, районная администрация намерена ликвидировать мусорные площадки в микрорайоне. При этом жители «исправно платят по установленным тарифам за вывоз мусора». Чиновники администрации предлагают выносить мусор в пакетах за ворота домовладений (в частном секторе) к определенному ООО «ЭкоЦентр» времени. Машины регоператора в рамках договоров с населением будут подъезжать и забирать эти мешки. «Но сначала нужно решить проблему со стаями бездомных собак, воронами и ветрами, которые разносят этот мусор по всей округе. Нас такой способ вывоза мусора совсем не устраивает», - заявил Илья Прялин.

Прялин показал корреспонденту один из последних ответов от 3 марта, полученных от заместителя председателя Облкомприроды Романа Сучкова. Письмо было отправлено после очередного публичного обращения активистов к президенту страны. Чиновник сообщил, что его сотрудники провели выездное обследование проблемных мест накопления мусора и отходов в микрорайоне. По выявленным фактам нарушения санитарных норм и законов «в адрес администрации Волгограда и ООО «Производственно-коммерческой фирмы «Леон» объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований». Чиновник напомнил заявителям, что за некачественную услугу по вывозу отходов потребителям положен перерасчет. Также Сучков посоветовал авторам жалобы обратиться в Жилинспекцию Волгограда и в Инспекцию государственного жилищного надзора в Волгоградской области.

Прялин рассказал, что инициативная группа не только проводит кампанию отправки жалоб, но и инициирует волонтерскую работу: организуют субботники по уборке мусора и сажают деревья на очищенным таким образом территориях. Так, 17 апреля волонтеры сажали деревья вдоль забора стадиона, который был расчищен и восстановлен местными жителями. 18 апреля запланирована посадка деревьев на расчищенном гражданами пустыре - на площадке в два гектара, ограниченной улицами Качинцев, Силикатная, Колодезная.

Просили районную администрацию помочь хотя бы с техникой. Но никакой помощи нам не оказали

«Проводили там субботники. Собирали мусор в кучи, нанимали технику для вывоза мусора, оплачивали талоны за утилизацию мусора на полигоне. Около 80 тысяч общественных рублей на это потратили. Просили районную администрацию помочь хотя бы с техникой. Но никакой помощи нам не оказали. Там еще не весь мусор вывезли. Еще субботники будем проводить», - рассказал Илья Прялин.

Жители Второго километра хотят на расчищенной территории разбить сквер. Делают они это своими силами, пытаются обращениями к районной администрации и мэрии добиться изменения статуса этого земельного участка на парковый, так как «есть угроза того, что эту территорию могут использовать под капитальное строительство». Год назад активистам удалось предотвратить застройку этой территории. С тех пор начались пожары на склонах оврага, с которым соседствует частный сектор.

«Я думаю, что это умышленные поджоги — месть нам. Дело в том, что раньше в овраге местные жители складывали мусор и засыпали его. Теперь же стали возникать залегающие пожары. Вот 5 апреля услышал хлопок. Смотрю, люди на электросамокатах от оврага уезжают. Посмотрел в окно — овраг горит. Вызвали пожарных. Они несколько дней тушили, дежурили тут. Позавчера буквально приезжали опять, заливали место возгорания», - рассказал активист, заметив при этом, что подобные пожары являются реальной угрозой для частных домовладений.

Жители квартала перечислили основные проблемы

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблемах района. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Евгений Косолапов снимает квартиру в доме на улице Магистральной. О опасается за жизнь супруги и малолетнего сына. Пожары с оврага, по его мнению, легко могут перекинуться на дома, «особенно в жаркое сухое время».

Многие семьи пытаются свои дома продать, чтобы переехать куда в другое место

«Но это не одна проблема. Здесь многие попали на мошенническую схему по прокладке канализации. Тут же у всех частников септики. Им пообещали подключить дома к общей канализации. Ну и обманули. Люди деньги мошенникам отдали, а теперь их штрафуют за незаконное использование городской канализации. Как эта проблема будет решена - не знаю. У стариков инсульты и инфаркты происходят. Многие семьи пытаются свои дома продать, чтобы переехать куда в другое место», - рассказал Косолапов.

Супруга Евгения Анна пожаловалась на отсутствие «нормального уличного освещения» на улицах частного сектора. «Реально страшно иногда ходить по ночам. Кое-где власти установили фонари, где-то сами жильцы лампы повесили. Но большая часть частного сектора без освещения. Тут вам и криминал, и собаки бездомные, и "закладчики" работают. Ну не хочет мэрия наш квартал благоустраивать. Ничего делать не хотят. Хорошо бы Путину этот район города показать, а не вылизанный центр», - сказала Анна.

Сотрудник железной дороги Василий Старовойтов живет с семьей на улице Новосокольнической. Он назвал квартал «Второй километр» «самым запущенным районом» Дзержинского района Волгограда.

«Власти на нас обращают внимание в последнюю очередь. Не знаю, чем мы им так немилы. Наш квартал - источник пыли и грязи для всех прилегающих к нам районов. Внутренние улицы у нас не заасфальтированные. Летом от нас пыль, в слякоть у нас машины по всему городу грязь развозят. В советские времена, помню, гравием дороги засыпали. А сейчас нет. Проблему с канализацией не могут никак решить. Люди сами попробовали - и деньги потеряли, и по судам их таскают, и проблема так и не решена. Хотя что мешает инициировать программу по подключению домов к общегородской системе канализации? Что делать с мусором - тоже не знаю. Сколько наши активисты не бьются - стена непробиваемая», - возмутился железнодорожник.

Юрист Сергей Иващенко, познакомившись с ситуацией, сообщил корреспонденту о явных нарушениях требований Федерального закона "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ. Он отметил, что территории муниципальных образований должны регулярно очищаться от отходов «в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями» (часть1 статьи 13 Закона).

«Все работы, начиная от организации содержания мест накопления ТКО, ведение их реестра и заканчивая экологическим воспитанием и формированием экологической культуры, лежат всецело на органах местного самоуправления городских округов в области. Если эти органы не справляются со своими обязанностями, ими должны заинтересоваться надзорные органы. И это не только жилинспекция, но и прокуратура (включая природоохранную) и Роспотребнадзор, так как речь идет, в том числе, и о санитарно-эпидемиологической безопасности для населения. В эти органы и должны обращаться люди. Я вижу, что именно туда они и обращаются - доходят вплоть до президента страны», - высказал свою точку зрения Сергей Иващенко.

В то же время юрист сообщил и об ответственности граждан в этой ситуации. Так, если крупногабаритный мусор (бытовая техника, мебель) должен утилизировать регоператор, то, например, шины не входят в перечень твердых коммунальных отходов (ТКО) в договоре регионального оператора с потребителями. Их владелец должен самостоятельно доставить шины к месту утилизации. «Обычно шины принимают на шиномонтаже или в фирмах, которые занимаются вторсырьем. Это недорого, так что туда надо шины доставлять. Есть еще батарейки и аккумуляторы. Их также нужно передавать в специализированные пункты сбора, а не надеяться на регоператора», - отметил Иващенко.

Также юрист предупредил членов инициативной группы квартала «Второй километр», что власти могут трактовать как самоуправство их волонтерскую деятельность по обустройству сквера на расчищенной ими от мусора территории, не предназначенной, согласно Генплана, для этих целей. «Мэрия может в качестве рычага давления на активистов использовать, например, статью 19.1 КоАП РФ «Самоуправство». Но наказание смешное - наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей», - отметил юрист Сергей Иващенко.

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