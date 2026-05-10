Вице-премьер Армении отчитался о ходе делимитации границы с Азербайджаном

Госкомиссии Армении и Азербайджана согласовали проект технической документации, имеющей важное значение для демаркации границы между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2024 года на армяно-азербайджанской границе состоялась встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, в ходе которой стороны договорились о регламенте делимитации границы. 16 января 2025 года стало известно, что Азербайджан и Армения договорились о последовательности проведения работ по делимитации границы: работы будут проводиться с севера на юг.

В апреле 2024 года госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы по линии на момент распада СССР, а в мае того же года согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. После этого армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области это вызвало массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Госкомиссии Армении и Азербайджана согласовали проект документа о работе по демаркации границы, сообщил вице-премьер Мгер Григорян.

«Мы согласовали проект документа, который имеет важное значение для дальнейшей работы. По сути, он описывает процедурные моменты. Они носят больше технический характер, но всё равно важны, так как мы должны продолжать действовать в соответствии с этими документами», - привело 9 мая его слова "Новости-Армения".

Григорян уточнил, что документ будет публичным, но должен быть утвержден в обеих странах "в соответствии с внутригосударственными процедурами".

Отвечая на вопрос о сроках завершения демаркации, Григорян заявил, что "новых деталей пока нет".

По его словам, когда возникнет необходимость "конкретизировать переходы [границы], связанные с TRIPP, на этих участках будет отдельно проведена демаркация. "Думаю, этот процесс не займет много времени", - приводятся в публикации слова Григоряна.

Согласно пояснению отдела государственных границ и картографии МИД РФ, демаркация - это "второй, заключительный этап делимитации границы". При этом делимитация определяется как договорное установление границы по картам. Материалы делимитации служат основанием для прокладки границы уже на местности, то есть демаркации, сообщил 25 апреля 1997 года "Коммерсант".

Напомним, Армения и США обсуждают два сценария предоставления права на строительство проекта "Маршрут Трампа" в Армении: на 99 и 49 лет, земля при этом останется в собственности Армении. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2026 году, но для реализации проекта может потребоваться делимитация границ.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".