Поезд с топливом и удобрениями отправлен из Баку в Армению
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Из Азербайджана в Армению сегодня экспортировано 479 тонн дизельного топлива, а также отправлена транзитная партия сельскохозяйственных удобрений из России.
Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению. К 3 мая было экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.
Объемы поставляемого бензина незначительны, эти поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали ранее армянские экономисты.
Сегодня из Азербайджана в Армению отправлены восемь железнодорожных вагонов с 479 тоннами дизельного топлива, сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Поезд выехал со станции Баладжары, уточняет АПА.
Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, а станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик), в направлении которой отправляются составы, - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.
Объем транзита удобрений через Азербайджан в Армению достиг 4000 тонн
Помимо партии дизтоплива, в Армению отправлены транзитом шесть вагонов с 402 тоннами сельхозудобрений из России.
На сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 27 тысяч тонн зерна, 4000 тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки, пишет агентство.
Напомним, к 6 мая из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 3000 тонн удобрений и 68 тонн гречки.
В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.
8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".
4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.
