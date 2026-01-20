Армянские экономисты сочли поставки бензина из Баку недостаточными для реального экономического эффекта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прямой импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению привел к снижению цен на бензин на АЗС, что вызвано меньшими затратами на транспортировку, чем при доставке топлива из России, но пока объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны. Поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку. Это произошло благодаря тому, что Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению. 18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.

В текущем виде п выглядит прежде всего как политический жест, а не как попытка выстроить устойчивую и взаимовыгодную модель сотрудничества, уверен доктор политических наук, профессор Ваге Давтян.

Рамочная программа реализации TRIPP определила полномочия и выгоды Армении и США В рамках проекта TRIPP Армения получит 26%, США - 74% долей в управляющей компании TRIPP Development, следует из рамочной программы, представленной в Вашингтоне. Документ является лишь промежуточным и не накладывает обязательств, но создает представление о модели проекта, указали аналитики.

«Для реальной эффективности двусторонних экономических связей, тем более при отсутствии мирного договора, логично было бы параллельно ставить задачу экспорта из Армении в Азербайджан. Однако таких целей власти не декларируют и институционально не прорабатывают. В результате возникает асимметричная конструкция, которую можно интерпретировать как попытку экономической экспансии и постепенного вытеснения российского капитала с армянского энергетического рынка. В этот же логический ряд укладываются заявления о готовности импортировать азербайджанский газ, а также утверждённый на днях TRIPP, потенциально открывающий путь к подключению Армении к энергоузлу Джебраил–Нахичевань. Экономический расчёт здесь явно подчинён более широкой политической логике», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Даже мизерные объемы импорта стали триггером для снижения цен на бензин

По его мнению, при всей символичности поставок бензина из Азербайджана их рыночный эффект оказался заметным.

"Даже мизерные объемы импорта стали триггером для снижения цен на бензин: рынок отреагировал не только у тех операторов, кто работал с азербайджанским топливом, но и у остальных АЗС. Это важно, поскольку подтверждает наличие внутреннего ценового «запаса» в системе. Однако делать ставку на азербайджанский бензин как инструмент долгосрочного удешевления нецелесообразно. Структурно рынок Армении по-прежнему опирается на российские поставки: в 2024 году Россия обеспечила 61,2% импорта нефтепродуктов, а в рамках индикативного баланса было поставлено около 230 тысяч тонн автомобильного бензина. На этом фоне азербайджанское направление может играть лишь вспомогательную, психологическую роль», - отметил он.

При этом, как отмечает Давтян, торговая связь имеет определенную уязвимость.

«Уязвимость этой торговой связки обусловлена не только внешнеполитическими факторами, но и ограниченностью производственных мощностей Азербайджана. Бакинский НПЗ, введённый ещё в 1976 году, регулярно останавливается на ремонт, а производство АИ-95 носит фрагментарный характер. В 2025 году выпуск АИ-95 сократился более чем на 45%, а в бюджете Азербайджана на 2026 год этот вид топлива вообще не заложен. На этом фоне говорить о надёжном и масштабируемом источнике поставок не приходится. Любое возможное давление — в том числе со стороны Москвы, учитывая глубокую интеграцию экономик Армении и России, — способно быстро сделать этот канал нерентабельным или чисто номинальным», - указал он.

Что касается логистики, то она окончательно закрепляет политический характер поставок.

«Первая партия прошла транзитом через Грузию без применения транзитных тарифов, что временно позволило сохранить конкурентоспособность по цене. Однако уже вторая поставка, как было заявлено, предполагает полноценное тарифное обложение. Это автоматически увеличивает издержки и снижает ценовые преимущества азербайджанского бензина», - подытожил Ваге Давтян.

Политическая составляющая более важна, потому что это все воспринимается в контексте урегулирования конфликта

Эта сделка является как политическим жестом, так и экономически обоснованным шагом, считает политолог, бывший депутат парламента Армении Микаэл Золян.

«Я думаю, что здесь нет противоречия. Это экономически обоснованный шаг и политический жест. Но, наверное, все-таки политическая составляющая более важна, потому что это все воспринимается в контексте урегулирования конфликта. Это важный символический шаг, который способствует построению доверия между сторонами и демонстрации искренности и намерения обеих сторон. Я думаю, это все-таки первичное. Но экономический смысл тоже есть, потому что в любом случае у Армении очень ограничены возможности приобретения энергоносителей, поэтому иметь дополнительный источник в любом случае полезно. Что касается Азербайджана, насколько для них это экономически обоснованно, мне сложно сказать, но я думаю, тоже в какой-то степени обоснованно", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, способность Армении импортировать топливо из Азербайджана, пусть и в мизерных объемах, меняет переговорные позиции Еревана в диалоге с российскими энергетическими компаниями.

«До сих пор это был то, что называется рынок продавца, по-английски seller's market, то есть как бы у покупателя не было особых альтернатив. Сейчас уже будет альтернатива, может быть даже не самая выгодная, но в любом случае хоть какая-то. Поэтому я думаю, это позволит проявлять большую гибкость в отношениях с традиционными поставщиками. Тем более, что Россия подключилась к процессу поставок других продуктов, когда увидела, что проект уже работает", - отметил он.

По его словам, транзит через Грузию, скорее всего носит временный характер.

«Если исходить чисто из интересов Грузии, то, конечно, им будет выгодно запросить такую нормальную цену за транзит, но если эта цена будет слишком высокой, тогда станет вопрос о том, что просто этот процесс может происходить, минуя Грузию. Эти поставки могут происходить непосредственно из Азербайджана в Армению. Конечно, есть какие-то технические вопросы, которые надо будет решить, но по большому счету сейчас этому мешает просто отсутствие доверия между сторонами и отсутствие окончательного мирного договора. Но, скорее всего, этот договор будет подписан рано или поздно, и, может быть, даже в течение этого года. И тогда уже Грузия просто потеряет вообще возможность влиять. Поэтому, я думаю, исходя из интересов самой Грузии, было бы более рационально предложить такую приемлемую цену для того, чтобы у Армении и Азербайджана не появилось дополнительного стимула работать над непосредственными перевозками», - указал он.

Эта сделка не является только политическим жестом, считает экономист Сурен Парсян.

«Армения импортирует около 80 процентов энергоресурсов. Например, в случае с сжиженным газом, импорт составляет 100 процентов. Бензин и дизтопливо Армения в основном импортирует из России, есть также незначительный импорт из Румынии, Грузии и Ирана. В год Армении нужно 460 тысяч тонн топлива и большую часть Армения закупает у России. При чем по внутренним российским ценам, согласно двустороннему межгосударственному договору. Но несмотря на довольно хорошую стоимость, российский бензин и дизель доходит до Армении и становится довольно дорогим из-за транспортных расходов. Армения платит за транзит 1 тонны 0,5 долларов за километр. Для Армении очень важно находить новые рынки и повышать безопасность своей экономики, минимизировать внешние экономические риски. В этом плане Армении необходимо диверсифицировать поставки энерготоплива, сотрудничая с другими странами», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этими поставками Баку и Ереван показывают, что идут на активное сотрудничество

Но на данном этапе способность Армении импортировать топливо из Азербайджана не меняет общую картину, отмечает он.

"Поставки бензина из Азербайджана пока не могут повлиять на общую картину, но если сотрудничество будет продолжительным, то в этом случае эффект будет. Импорт из Азербайджана имеет свои преимущества, поскольку снижает транспортные расходы в отличие от поставок из России. Это влияет на ценообразование. Кроме этого этими поставками Баку и Ереван показывают, что идут на активное сотрудничество. Это имеет также политический смысл. Поскольку в обществе есть определенные обвинения в адрес властей в контексте потери Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), то они сейчас хотят показать, какие экономические выгоды Ереван получит от сотрудничества с Баку», - объяснил экономист.

Парсян считает маловероятным, что товарооборот между Армений и Азербайджаном может резко вырасти в ближайшее время.

"Пока есть множество нерешенных вопросов между странами. Но стороны делают шаги в этом направлении. Например, Армения пытается какие-то продукты экспортировать в Азербайджан, но пока нет какой-то заинтересованности и вопрос находится в стадии обсуждения. Еще интересно то, что бензин из Баку импортирует компания, у которой очень маленькая доля в армянском топливном рынке. И здесь может быть попытка перераспределения этого рынка, поскольку эту компанию связывают с властями", - указал он.

Но поставки энерготоплива могут резко увеличится, если заработает железнодорожное сообщение между Баку и Ереваном.

«В этом случае транспортные расходы тоже сократятся. Российские компании тоже смогут пользоваться этим сообщением и сократить количество поставок через Грузию. Таким образом Армения может стать альтернативой Грузии. В целом долгосрочное сотрудничество возможно, если будет мир и гарантии безопасности в регионе», - подытожил он.