Рамочная программа реализации TRIPP определила полномочия и выгоды Армении и США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках проекта TRIPP Армения получит 26%, США - 74% долей в управляющей компании TRIPP Development, следует из рамочной программы, представленной в Вашингтоне. Документ является лишь промежуточным и не накладывает обязательств, но создает представление о модели проекта, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Армения и США обсуждают два сценария предоставления права на строительство проекта "Маршрут Трампа" в Армении: на 99 и 49 лет, земля при этом останется в собственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2026 году, но для реализации проекта может потребоваться делимитация границ.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне, чтобы представить Рамочную программу реализации «Пути Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) в рамках выполнения обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по содействию прочному миру на Южном Кавказе, сообщило сегодня министерство иностранных дел Армении.

«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа, говорится в справке "Кавказского узла" ""Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Достигнутой по Вашингтонской декларации договоренностью снимается блокада Армения — то, к чему РА стремилась 35 лет, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян. «Отныне Армения получает доступ и сможет использовать железнодорожную инфраструктуру Азербайджана для своей международной торговли", - сказал Мирзоян в интервью агентству «Арменпресс».

До этого, 12 января, американская делегация встречалась с азербайджанской, в ходе встречи обсуждались перспективы развития проекта TRIPP, сообщает МИД Азербайджана. Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял делегацию во главе с Карлом Крессом, региональным директором по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию (USTDA). «В ходе встречи обсуждалось текущее состояние двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, торговли и региональных связей, включая маршрут TRIPP», — говорится в сообщении МИД. Также обсуждалось знакомство представителей частного сектора США с инфраструктурой и логистическими возможностями Азербайджана.

Представленная программа обозначала ход реализации проекта

Рамочная программа реализации «Пути Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) не создает и не предназначена для создания юридических обязательств или ответственности для Армении или Соединенных Штатов, говорится в рамочной программе.

Текст Рамочной программы реализации «Пути Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) /The TRIPP Implementation Framework (TIF) опубликован на английской версии "Кавказского узла".

Для реализации инициативы будет создана компания TRIPP Development, в которой 74% акций получат США в обмен на первоначальные инвестиции, а 26% — Армения. Компании предоставляется исключительное право реализации проекта сроком на 49 лет. Ожидается, что срок сотрудничества будет продлен еще на 50 лет, при этом правительству Армении будет предоставлена дополнительная доля собственности, что увеличит участие Армении в проекте до 49%, следует из текста.

Создание "маршрута Трампа" прописано в пункте 4 декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года. Полный текст документов, подписанных в ходе встреч Пашиняна, Алиева и Трампа, размещен на английской версии "Кавказского узла".

TRIPP Development будет отвечать за бесперебойные мультимодальные транзитные маршруты через территорию Армении, которые соединят Азербайджан с Нахичеванью и станут ключевым элементом Транскаспийского маршрута. Армения намерена предоставить компании по развитию TRIPP исключительные права на планирование, проектирование, развитие, строительство, эксплуатацию и обслуживание мультимодальной транзитной инфраструктуры, а также на создание специализированных организаций для реализации конкретных инфраструктурных проектов. Компания также получит право заключать договоры со строительными компаниями, операторами и поставщиками услуг, а также формировать и взимать доходы от инфраструктурной деятельности. Проект предусматривает создание и развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, энергетических маршрутов, включая нефтепроводы и газопроводы, а также цифровой инфраструктуры, в том числе оптоволоконных сетей.



Суверенитет и юрисдикция Армении в вопросах пограничного и таможенного контроля являются абсолютными и не подлежат пересмотру. Армения при этом обязуется разработать отдельные процедуры для перемещения людей, транспортных средств и товаров, включая двустороннее сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, в соответствии с законодательством Армении, действующими международными соглашениями и международными стандартами. Обслуживание и сбор документов будут осуществляться операторами США в формате «фронт-офиса», тогда как таможенное оформление, проверки безопасности и миграционный контроль остаются в ведении государственных органов Армении. Обе стороны назначат высокопоставленного госчиновника как основного координатора, при этом по ряду чувствительных вопросов решения будут приниматься совместно через армяно-американский руководящий комитет, перечень этих вопросов не уточняется. Налоги и сборы будут напрямую поступать в государственный бюджет Армении.

В документе также прописаны обязательства и интересы сторон. Так, проект TRIPP для США - возможность обеспечить поставки критически важных полезных ископаемых и редкоземельных металлов на американский рынок. Для Армении проект TRIPP предполагает привлечение значительных инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, а также укрепление стратегического партнерства с США. Армения продолжит внедрение современных таможенных процедур, включая риск-ориентированный контроль, электронную обработку документов, транзитные режимы с отслеживанием и системы «одного окна», а также гармонизацию с международными стандартами.

В документе указано, что Армения сохраняет полную юрисдикцию на своей суверенной территории, пограничные и таможенные информационные системы останутся под суверенным контролем Армении, обмен данными с иностранными структурами возможен только в рамках правовых механизмов, а кибербезопасность и обработка персональных данных будут осуществляться в соответствии с международной практикой и законодательством Армении. США при наличии ресурсов намерены содействовать подготовке и повышению квалификации армянского пограничного и таможенного персонала, включая обучение современным технологиям, оценке рисков, профессиональной этике и участию в международных программах обмена.

Глава МИД Армении пояснил позицию страны

Власти Армении надеются начать строительство маршрута TRIPP в начале осени или в конце лета, сообщил Арарат Мирзоян. "В ближайшие месяцы будут завершены необходимые документы. Надеюсь, что в начале осени или в конце лета мы сможем иметь строительство инфраструктуры на земле", — приводит его слова на пресс-конференции Armenia Today.

По его словам, Ереван отказывается от подхода, основанного на поиске формальных внешних гарантов при реализации международных договоренностей. По его словам, практика показывает, что наличие таких гарантов не предотвращает нарушения соглашений. Мирзоян отметил, что Армения теперь делает ставку на взаимную выгоду и заинтересованность сторон, так как они становятся более устойчивой основой для реализации проектов и договоренностей, включая TRIPP и переговоры по мирному соглашению.

Мирзоян добавил, что проект TRIPP и автомагистраль «Север—Юг» не будут мешать друг другу, а, напротив, «создадут синергию». «С одной стороны — "Север–Юг", с другой — инфраструктура TRIPP, предполагающая движение по оси восток–запад. Вместе они образуют перекресток. Это и есть тот "Перекресток мира", видение которого мы представляем миру», — заявил Мирзоян.

Комментируя возможное участие Турции в проекте, министр заявил, что прямого участия Анкары в проекте не предусмотрено, но разблокировка региональных коммуникаций в том числе и с Турцией остается важным фактором для формирования любых транспортных маршрутов, говорится в публикации.

Все обсуждавшиеся вопросы были зафиксированы в заявлении. Не было ни одного условия, которое было бы выдвинуто, обсуждено или согласовано, но по той или иной причине не было бы обнародовано. Это не окончательный документ, хотя он очень важен. Это промежуточный документ между Декларацией от 8 августа и окончательным документом, сообщила Arka.

Успех TRIPP зависит от институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, нормализации армяно-турецких отношений, а также участия США и региональной стабильности

«Роль Армении как транзитного и регионального узла возрастет, возможности для привлечения иностранных инвестиций и сотрудничества местных компаний с международными расширятся. Успех TRIPP зависит от институционализации мира между Арменией и Азербайджаном, нормализации армяно-турецких отношений, а также участия США и региональной стабильности», — приводятся его слова в публикации.

Суверенитет и юрисдикция Армении в полной мере распространяются на всю инфраструктуру TRIPP. Безопасность маршрута будет полностью обеспечиваться и контролироваться Арменией. Никакие решения не будут приниматься без согласия Республики Армения, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

«Согласно документу, таможенные и пограничные органы Армении будут осуществлять все суверенные процедуры в соответствии с армянским законодательством». «Окончательные таможенные решения, таможенное оформление, проверки безопасности и их реализация при необходимости, миграционный контроль, правоохранительные действия при необходимости, выдача разрешений и инспекции — все это могут осуществлять только ответственные представители Республики Армения», — сказал Мирзоян.

Он добавил, что вопрос участия России в реализации проекта не обсуждался. В целом рамки TRIPP достаточно понятны. Мы не намерены каким-либо образом исключать Россию. Россия присутствует на территории Армении в различных инфраструктурных объектах, и, хотя она не будет участвовать непосредственно в TRIPP, для Российской Федерации может быть создано взаимодействие, связи и сотрудничество в рамках деятельности, связанной с TRIPP», — приводит его слова Aysor.Am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация вокруг Армении никогда не была более стабильной и безопасной за всю историю ее существования. "Конечно, свою роль в этом играют все произошедшие процессы, а также сделанное накануне Совместное заявление о рамках реализации проекта "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP)", - приводит его слова "Новости Армения".

По его словам, есть формула, которая полностью удовлетворяет Армению, США и, по мнению премьер-министра, Азербайджан.

"Таким образом зажигается "зеленый свет" для продолжительного и стабильного мира в регионе. Это заявление является краеугольным камнем для институционализации мира между Арменией и Азербайджаном. Работают комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы продвигаемся вперед намного более быстрыми темпами, чем могли предполагать ранее", - сказал Пашинян.

В числе этих явлений он назвал железнодорожную связь Армении с миром и двустороннюю торговля с Азербайджаном. Премьер отметил, что поставки топлива из Азербайджана будут способствовать искоренению монополий в Армении.

Аналитики указали на промежуточный характер документа

Шестистраничный документ, составленный на английском языке и с юридической точки зрения представляющий собой соглашение о намерениях, предусматривает чёткое регулирование по трём группам вопросов, указала эксперт по конституционному праву, член движения «По-нашему» Гоар Мелоян.

"Он регулирует ряд аспектов, касающихся корпоративной структуры компании по развитию TRIPP; предусматривает определённые вопросы, связанные с предоставлением со стороны Республики Армения компании по развитию TRIPP права на строительство коммуникаций; определяет распределение компетенций и полномочий между компанией по развитию TRIPP и Республикой Армения в сферах пограничной безопасности и таможенного контроля, связанных с «Маршрутом Трампа», проходящим по территории Армении, включая, например, разграничение полномочий по принципу front office — back office", приводит ее слова News.Am.

От проекта TRIPP Армения ничего не выигрывает, убежден военный эксперт Айк Нагапетян. "Никол Пашинян со своим окружением выигрывают всё — власть, сохранение и приумножение полученного. Несколько сотен человек, приближённых к "кормушке", в той или иной степени выигрывают. Несколько олигархов получают возможность приумножить своё состояние. А Республика Армения не выигрывает, граждане Армении не выигрывают, армянский народ не выигрывает, национальные меньшинства, живущие в Армении, не выигрывают», — приводит его слова Aysor.Am.

По мнению Нагапетяна, коридор имеет стратегическое значение. "Тюркский мир — "Великий Туран" — в сухопутном плане был разорван, и причиной этого разрыва была Армения, в частности Сюникская область. Сейчас этот разрыв постепенно устраняется», — подчеркнул эксперт.

Присутствие США направлено против двух наших соседних, дружественных и союзных государств

По его словам, власти пытаются убедить общество, что у США здесь есть интересы и в рамках их защиты они будут защищать и Армению.

«Главная цель США — смена власти в Иране, затем его расчленение. Вторая стратегическая цель — Россия. Здесь реализуется британско-турецкий туранский проект. Присутствие США направлено против двух наших соседних, дружественных и союзных государств. У нас здесь нет выгоды, выгоду получает лишь группа людей, обслуживающих интересы США, Великобритании, Турции и Азербайджана», — отметил он, указав, Что проект под названием «Путь Трампа» создаст проблемы не в течение десятилетий, а уже в ближайшие месяцы.

Если утвержденная программа не предусматривает каких-либо юридических обязательств ни для одной из сторон, то, скорее всего, это связано с особой чувствительностью Еревана в вопросе суверенитета, считает азербайджанский аналитик, политолог, профессор, доктор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

«Любой документ подразумевает юридические обязательства. Если непосредственно какое-то соглашение достигается, то в рамках общего и частного права, как контракт или международное соглашение, оно имеет юридическое обоснование. Видимо, имеет место какое-то недопонимание или недосказанность, что связано с тем, что армянская сторона весьма щепетильна в вопросе передачи определенной части суверенитета, то есть отказа от концессии, хотя само соглашение представляет собой вид концессии и для Армении это не новый фактор – известно, что в Армении железнодорожные пути переданы в управление России», — приводит его слова Minval.Az.