Мирные переговоры Азербайджана и Армении привели к затишью на границе двух стран

Безвозвратные потери вооруженных сил Азербайджана в первые два месяца 2026 года составили восемь человек, все о. Все военные погибли в небоевых условиях.

Как писал «Кавказский узел», по данным Каспийского института военных исследований, в 2025 году потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили 42 человек и все они умерли в небоевых условиях.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

4 марта CDSI обнародовал отчет о потерях сектора обороны и безопасности Азербайджана в январе-феврале 2026 года. Отчет был составлен на основе информации официальных структур, сообщений из медиа и социальных сетей, сведений от родственников умерших.

Потери Азербайджана за два месяца составили восемь военнослужащих, все они погибли в небоевых условиях, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель CDSI Джасур Сумеринли.

Согласно отчету, в отчетный период двое военных умерли от заболеваний, один совершил самоубийство, двое погибли в автоавариях, еще один - в результате несчастного случая. Причины смерти двух военных не были озвучены.

Трое погибших были солдатами, двое – офицерами, один - прапорщиком и двое – сверхсрочникам.

Сумеринли подчеркнул, что после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года не зафиксировано вооруженных инцидентов. Он отметил, что начиная с 2024 года у азербайджанской армии нет боевых потерь.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.