Мирные переговоры Азербайджана и Армении привели к затишью на границе двух стран
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Безвозвратные потери вооруженных сил Азербайджана в первые два месяца 2026 года составили восемь человек, все о. Все военные погибли в небоевых условиях.
Как писал «Кавказский узел», по данным Каспийского института военных исследований, в 2025 году потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили 42 человек и все они умерли в небоевых условиях.
Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.
4 марта CDSI обнародовал отчет о потерях сектора обороны и безопасности Азербайджана в январе-феврале 2026 года. Отчет был составлен на основе информации официальных структур, сообщений из медиа и социальных сетей, сведений от родственников умерших.
Потери Азербайджана за два месяца составили восемь военнослужащих, все они погибли в небоевых условиях, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель CDSI Джасур Сумеринли.
Согласно отчету, в отчетный период двое военных умерли от заболеваний, один совершил самоубийство, двое погибли в автоавариях, еще один - в результате несчастного случая. Причины смерти двух военных не были озвучены.
Трое погибших были солдатами, двое – офицерами, один - прапорщиком и двое – сверхсрочникам.
Сумеринли подчеркнул, что после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года не зафиксировано вооруженных инцидентов. Он отметил, что начиная с 2024 года у азербайджанской армии нет боевых потерь.
На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"