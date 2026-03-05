×

Кавказский узел

Лента новостей
09:55, 5 марта 2026

Мирные переговоры Азербайджана и Армении привели к затишью на границе двух стран

Граница и переговоры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Безвозвратные потери вооруженных сил Азербайджана в первые два месяца 2026 года составили восемь человек, все о. Все военные погибли в небоевых условиях.

Как писал «Кавказский узел», по данным Каспийского института военных исследований, в 2025 году потери сектора обороны и безопасности Азербайджана составили 42 человек и все они умерли в небоевых условиях.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в 2014 году.

4 марта CDSI обнародовал отчет о потерях сектора обороны и безопасности Азербайджана в январе-феврале 2026 года. Отчет был составлен на основе информации официальных структур, сообщений из медиа и социальных сетей, сведений от родственников умерших. 

Потери Азербайджана за два месяца составили восемь военнослужащих, все они погибли в небоевых условиях, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель CDSI Джасур Сумеринли.

Согласно отчету, в отчетный период двое военных умерли от заболеваний, один совершил самоубийство, двое погибли в автоавариях, еще один - в результате несчастного случая. Причины смерти двух военных не были озвучены. 

Трое погибших были солдатами, двое – офицерами, один - прапорщиком и двое – сверхсрочникам.

Сумеринли подчеркнул, что после парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией 8 августа 2025 года не зафиксировано вооруженных инцидентов. Он отметил, что начиная с 2024 года у азербайджанской армии нет боевых потерь.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

