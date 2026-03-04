×

Кавказский узел

20:44, 4 марта 2026

Суд конфисковал имущество бывшего замминистра природных ресурсов Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства квартиры и машины бывшего первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова и близких к нему лиц, и деньги. Общая сумма взыскания составила более 100 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года краевая прокуратура направила в суд иск с требованием изъять активы на более чем 90 миллионов рублей у бывшего замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова.

В конце мая 2025 года Первомайский суд Краснодара арестовал заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей. По версии следствия, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в изменении приговора внуку его товарища, который был приговорен к лишению свободы за повторное вождение в состоянии опьянения. Каинов взамен потребовал 4 млн рублей, в действительности намереваясь присвоить деньги себе, говорится в сообщении в телеграм-канале регионального управления Следкома. 

В суде установлено, что, замещая указанную должность, свои полномочия бывший чиновник фактически использовал для личного обогащения, имущество приобретал на неподтвержденные доходы, - сообщила сегодня краевая прокуратура в Telegram-канале.

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил исковое заявление прокуратуры к бывшему первому заместителю министра природных ресурсов региона Александру Каинову и близких с ним лиц. С ответчиков в пользу государства взысканы земельный участок площадью 600 квадратных метров, машино-место, три квартиры общей площадью 405,5 квадратных метров, а также четыре премиальных автомобиля.

Отмечается, что общая стоимость изъятого имущества составила 76,7 млн рублей. Кроме того, с бывшего замминистра и членов его семьи взыскано 29,8 млн рублей. Судебное решение обращено к немедленному исполнению, уточнило надзорное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января был удовлетворен второй иск Генпрокуратуры о конфискации активов бывшего главы ВС Адыгеи Аслана Трахова и его сына, бывшего председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова. 

