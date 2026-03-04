×

Кавказский узел

19:18, 4 марта 2026

Пользователи указали на закрытость данных об итогах проб песка на пляжах Анапы

Пляж в Анапе. Фото: https://bloknot-novorossiysk.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево,  который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. В Витязево на километровом участке пляжа "Мираклеон" продолжаются работы по отсыпке чистого песка, по итогам которых будут приняты решения по другим участкам зоны ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

 берёт пробы на анапских пляжах из свежего песка, который туда недавно привезли. 

2Telegram-канал Mash Gor сообщил, что сотрудники Роспотребнадзора из Москвы, чтобы проверить, что там с мазутом "глубоко копать (и вообще копать) не стали — образцы набрали прямо с рыхлых куч, которые ещё не разровняли экскаваторы", - говорится в сообщении. к нему приложено видео, на котором люди берут пробы из кучи песка.

Это же видео ранее разместил в своем Telegram- канале блогер Юрий Озаровский. При этом в этом и других сообщениях он пояснил, что Роспотребнадзором будет взято более 80 проб на участке пляжа "Мираклеон" в километр. По его словам, на описываемом видео представители ведомства проводили оценку именного качества привезенного песка.

Озаровский в видео пояснял, что на пляже вырыты несколько ям глубиной 70 см, и пробы будут браться с разных уровней - как на расстоянии  20 см от поверхности, так и на глубине.

По его данным, "пробы будут готовы дня через три". "Мечта,   что мы увидим их результаты. Лишь надо надеяться, что пляж пройдёт проверку Роспотребнадзора", - добавил блогер. Запись о начале проб набрала в его Telegram-канале 40 комментариев.

"Зачем они берут пробы с песка, который только что завезли  и зачем вообще было засыпать и так чистый песок", - спросила Анна.

"Брать пробы из песка, который только что привезли? Который не омывало море, в которое периодически что то утекает и попадает?  Сравнивать новый песок  с природным пляжным песком, который раньше чего то так тщательно не проверялся? Понятно, что природный песок будет не такой чистоты и никогда не был т. к. в  море ходят корабли и перевозят много чего! Да ещё привязывать это всё к 5 мг, когда даже за дюнами результат проб больше? Может просто честно измерить степень загрязнения на разных пляжах, озвучить эти результаты, а люди сами решат ехать или нет! - считает Ольга.

"Если засыпка будет полуметровым и более слоем нового песка, старые, выветрившиеся кусочки гудрона будут глубоко под песком, и никто о них не испачкается. Какой-либо иной опасности от кусочков более чем годовалой давности быть не может. Они постепенно будут разложены бактериями", - высказал мнение Anton T.

"Песок новый, конечно, отличается, мелкий, будто перетёртая жёлтая глина. Сверху морской, снизу привезённый". - сообщил Андрей Букшук, приложив фотографии своей руки, на которой лежит два вида песка.

"Нигде не были опубликованы пробы с самого начала. Нет официальной информации, только слова", - указала Зоя.

Напомним, что пробы воды, взятые в феврале на анапских пляжах блогером Максом Анапским показали соответствие нормам. Он призвал Роспотребнадзор показать результаты проб, чтобы обосновать заявление о неготовности пляжей к сезону, комментаторы поддержали его.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше