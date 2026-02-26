Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка с карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил оперативный штаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля правительство России сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры в свою очередь указали, что власти закрывают глаза на реальное состояние пляжей, и опубликовали фото и видео выбросов после шторма. Оперштаб Кубани 21 февраля признал факт выбросов, заявив, что это "старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом".

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором значения для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Власти Кубани 25 февраля отчитались о начале нового этапа восстановления пляжей в Анапе. Работы пока ведутся только на тестовом участке пляжей в селе Витязево.

Предполагается, что на этом этапе будет восполнен объем песка, уменьшившийся в результате работ по очистке от крупных фракций мазута. Работы по насыпке дополнительного слоя песка толщиной от 30 до 70 см проведет арендатор пляжей. После тестирования технологии отсыпки их могут провести и на других пляжах Анапы и Темрюкского района, которые попали в зону ЧС и были закрыты для отдыхающих летом 2025 года.

Песок привозят с “ближайших карьеров”: в ходе обследований был выбран состав песка с содержанием кварца и биокарбонатов, который “максимально близок к составу грунта на пляжах”, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.

По данным блогера Андрея Маковозова, работы начались на пляже Мираклеон, а в дальнейшем “будут отсыпать и другие пляжи”. Он назвал сообщение о начале работ “отличными новостями”, хотя отметил, что не все разделяют его оптимизм.

“Некоторые подписчики со скепсисом относятся к отсыпке- мол отсыпят только пляжи Мираклеона, их и откроют, а остальные не будут (...) До сезона три месяца. Учитывая, что (песок) вывозили огромными партиями сотнями КАМАЗов в прошлом году, чтобы повторить темпы завоза песка, нужно техники не меньше, так что возможно отсыпка продолжится на весь сезон”, - написал он в своем Telegram-канале "Маковозовы".

Глава Анапы Светлана Маслова, в свою очередь, заявила, что из зоны ЧС могут быть исключены галечные пляжи. “Мы внесли предложения по исключению из зоны ЧС наших галечных пляжей, все вопросы в проработке”, - сообщила чиновница 25 февраля.

Предложение, о котором заявила Маслова, выдвинул блогер Макс Анапский “Галечные пляжи весьма вероятно откроют. Песчаные пляжи будут готовить к сезону. Начинается пробный завоз чистого песка на первые пляжи. После этого также все будет проверяться учеными, будут браться пробы. Сезону быть!” - написал он в своем Telegram-канале.

Галечные пляжи следовало открыть еще в 2025 году, полагает политолог Андрей Гусий. “Для многих обсуждавших ЧС “экспертов” Анапа начинается и заканчивается только одним центральным пляжем, но на самом деле – огромная береговая линия, часть которой фактически не пострадала от мазута. И именно о галечных пляжах говорили в прошлом году, о том, что их можно спокойно открыть. Хорошо, что в этом году пришли к этому решению”, - отметил Гусий в своем Telegram-канале.

Дальнейшие восстановление и реабилитация пляжей Анапы и Темрюкского района после загрязнения мазутом обойдется в 35,7 млн рублей, если исходить из норм и цен второго квартала 2025 года. Такую смету по заказу ГКУ “Кубаньгеология” составили специалисты Кубанского госуниверситета, сообщило 24 февраля ТАСС.

Работы по подготовке проекта восстановления пляжей и сводного сметного расчета, в котором обозначена эта оценка, обошлись бюджету в сопоставимую сумму - 30,1 млн рублей, отмечает Юга.Ру.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

