Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы Лабинского района
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Антикоррупционный иск об изъятии имущества бывшего главы Лабинского района, а также его заместителя и бывшего силовика подала районная прокуратура в связи с коррупционными действиями.
Прокуратура Лабинского района потребовала изъять имущество бывшего главы района, его заместителя и бывшего начальника следственного отдела полиции в связи с земельными махинациями.
По данным прокуратуры, чиновники незаконно оформили земельные сельскохозяйственные участки площадью более 1500 гектаров без публичных процедура на одну организацию, руководителем которой является замглавы района. Цель таких действий - извлечение неправомерной прибыли, пишет 20 февраля ТАСС.
Прокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале упомянутой организации на сумму более чем 500 миллионов рублей. Имущество юридического лица и счета в банке арестованы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 февраля Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы на 23,3 млрд рублей, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и связанным с ним лицам, в том числе министру транспорта Кубани Переверзеву.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.