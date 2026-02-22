Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы Лабинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный иск об изъятии имущества бывшего главы Лабинского района, а также его заместителя и бывшего силовика подала районная прокуратура в связи с коррупционными действиями.

Прокуратура Лабинского района потребовала изъять имущество бывшего главы района, его заместителя и бывшего начальника следственного отдела полиции в связи с земельными махинациями.

По данным прокуратуры, чиновники незаконно оформили земельные сельскохозяйственные участки площадью более 1500 гектаров без публичных процедура на одну организацию, руководителем которой является замглавы района. Цель таких действий - извлечение неправомерной прибыли, пишет 20 февраля ТАСС.

Прокуратура потребовала обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале упомянутой организации на сумму более чем 500 миллионов рублей. Имущество юридического лица и счета в банке арестованы.

