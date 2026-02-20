Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

В результате падения фрагментов беспилотника пострадал житель Краснодара, также в краевом центре повреждены жилые дома, автомобили и газовая труба. В Северском районе Кубани повреждения получили частные дома и линия электропередач, минимум два населенных пункта остались без света.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников утром 17 февраля начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Также произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Днем 18 февраля власти отчитались, что пожар в поселке Волна потушен. 19 февраля власти отчитались, что возгорание на Ильском НПЗ локализовано, при этом площадь пожара не уменьшилась.

От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. В ночь на 17 февраля в поселке Ильском Северского района Кубани при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

В результате вечерней атаки беспилотников на Краснодар и районы Кубани обломки дрона упали неподалеку от гаражного кооператива на улице Новороссийской в Краснодаре. По данным оперативного штаба региона, ЧП произошло "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома.

Один человек получил порезы от осколков стекла, ему оказали первую помощь на месте. В домах поблизости выбиты окна, также повреждено восемь автомобилей и газовая труба, отчитался официальный Telegram-канал.

Повреждения зафиксированы также в Северском районе Кубани - в поселке Ильском повреждены три частных домовладения - в них выбиты окна, разрушены крыша и забор. Кроме того, обломки БПЛА повредили высоковольтную линию электропередач, в результате чего жители поселка Ильский и станицы Дербентской остались без электроснабжения.

Местные жители сообщали сегодня вечером о взрывах над Краснодаром и Анапой, Росавиация с 20.10 мск закрыла для полетов аэропорт Краснодара. В Краснодаре дрон упал около гимназии, пострадавшего мужчину госпитализировали с резаными ранами голени и бедра, а в месте повреждения газовой трубы возникло возгорание, утверждает SHOT.

“Жители Краснодара услышали серию взрывов в разных частях города около 20.45 вечера. Всего было слышно более 10 громких “раскатистых звуков” на юге и юго-западе города, сообщили очевидцы”, - говорится в сообщении канала.