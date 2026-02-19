ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственными органами СК РФ во взаимодействии с ФСБ и ФСИН пресечена противоправная деятельность семерых осужденных, которые, по версии следствия, являлись членами законспирированной террористической ячейки, целью которой был сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации, а также склонение других осужденных к участию в этой организации.

Как сообщили в пресс-бюро ФСИН России, "группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды ее идеологии". Организаторы и основные участники ячейки были задержаны сотрудниками ФСБ России на территории Дагестана, Забайкальского, Краснодарского краев и Волгоградской области. По местам их жительства проведены обыски, изъяты запрещенная литература и мобильные телефоны, которые использовались для сбора и последующей передачи денежных средств террористам и их пособникам, информировало сегодня ТАСС.

Возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и участии в нем 1 . В отношении организаторов также возбудили дело о содействии террористической деятельности 2 .

Дела возбуждены в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", член ОНК Ингушетии Магомед Муцольгов.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии в Калмыкии Павлу Батаеву и его бывшему заместителю Артуру Цамаеву по делу о пособничестве террористической организации.