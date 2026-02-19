×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
19:00, 19 февраля 2026

Арест архиепископа Баграта Галстаняна продлен на два месяца

Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд общей юрисдикции Еревана продлил еще на два месяца срок содержания под стражей лидера движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна. Архиепископ отверг альтернативные формы меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 8 января защита потребовала персонализировать обвинения, предъявленные участникам движения "Священная борьба" по делу о захвате власти, суд поддержал эту позицию. Архиепископ Баграт Галстанян указал на отсутствие в деле экспертиз и назвал обвинение бездоказательным. В  ноябре 2025 года суд в Ереване продлил еще на три месяца срок ареста архиепископа Баграта Галстаняна, обвиняемого по делу о подготовке захвата государственной власти. 15 января 2026 года обвинители по делу "Священной борьбы" ходатайствовали о том, чтобы в ходе судебного разбирательства судья лишал слова тех, кто говорит об обстоятельствах, не имеющих отношения к уголовному делу. Для обвиняемых это возможность опровергнуть ложные обвинения, заявили подсудимые.

25 июня 2025 года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Об арестах политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

На сегодняшнем заседании в ереванском суде адвокаты Баграта Галстаняна ходатайствовали об отмене ареста. Защитники архиепископа продолжают считать уголовное преследование политически мотивированным, поэтому дело должно быть прекращено, сообщило сегодня издание "Новости Армения".

Прокурор Айк Ованнисян отметил, что дело находится на стадии предварительного слушания, и, по мнению обвинения, Галстанян может препятствовать процессу. Ходатайство было встречено в зале суда скандированием "свобода", информирует Amnews.

Сам архиепископ Галстанян заявил, что свободен душой и совестью, в отличие от судьи и прокуроров, которые вынуждены лишать людей свободы за деньги и должности. Он сказал на судебном заседании, что не примет альтернативные формы меры пресечения, включая домашний арест, залог или электронный мониторинг.

"Не приму и залог. В этом нет никакой необходимости. Не приму и электронное устройство - этот “намордник”, браслет. Запрет на выезд из страны - самый унизительный. Единственный вариант - уйти отсюда, но и это не свобода, а лишь изменение условий", - отметил он в суде.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Также суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор, в суде продолжает рассматриваться дело против Баграта Галстаняна. Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

Автор: "Кавказский узел"

