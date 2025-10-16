Ереванский суд арестовал епископа Мкртича Прошяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян и священник Гарегин Арсенян арестованы по делу об обвинениях в принуждении к участию в собраниях.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября в Армении были задержаны епископ Мкртич Прошян и шесть священнослужителей, а также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций.

Ранее суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор.

Суд общей юрисдикции в Ереване арестовал на два месяца главу Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна по обвинению в принуждении к участию в собраниях. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении епископа двухмесячный арест в качестве меры пресечения", - цитирует слова его адвоката Ерема Саркисяна Armenia Today.

«Одна из статей, по которой предъявлено обвинение, на момент совершения предполагаемого деяния не являлась преступлением. Другими словами, они говорят, что в 2021 году вы принуждали кого-то участвовать в выборах и не голосовать за конкретного человека, а в 2021 году это не было преступлением. Это стало преступлением только с принятием кодекса 2022 года», — считает адвокат.

«Как и ожидалось, суд удовлетворил ходатайство следователя – арест на 2 месяца. Ограничены свидания с другими лицами за исключения ближайшего родственника – матери. Суд посчитал нецелесообразным применение альтернативных мер пресечения – залога и домашнего ареста», — сказал Саркисян. По его словам, разрешены только свидания с его матерью, что, по мнению Саркисяна, является нарушением прав его подзащитного. Защитник назвал решение незаконным и заявил, что оно будет обжаловано.

Кроме того, священник Гарегин Арсенян арестован на один месяц, изданию News.am адвокат Ара Зограбян. «Кроме епископа Мкртича и иерея Гарегина, ни один другой священнослужитель не задержан», - отметил Зогрябян.

Отметим, что защита задержанных священников заявляла, что дело связано с уголовным производством, возбужденным на основе высказываний священника Арагацотнской епархии Арама Асатряна. Ранее в интервью Общественному телевидению он сказал, что глава епархии заставлял его и других священников участвовать в акциях протеста оппозиции в 2021 году. Позже стало известно, что по его заявлениям одно из провластных изданий обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного производства. В свою очередь глава организации "Информированный гражданин" Даниэль Иоаннисян сообщил, что по их настоянию на основе заявлений священника Арама Асатряна началось расследование, поскольку принуждение к участию в собраниях и митингах запрещено законодательством Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".