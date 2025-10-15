×

Кавказский узел

Лента новостей
13:44, 15 октября 2025

Силовики задержали семь священников Армянской апостольской церкви

Армянская церковь. Фото: Vigen Hakhverdyan. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армении задержаны епископ и шесть священнослужителей, а также несколько гражданских лиц по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями для организации массовых акций. 

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапаяна к двум годам заключения. Защита намерена обжаловать приговор.

27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему было предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, предусматривающее от двух до пяти лет лишения свободы. Попытка задержания архиепископа церкви Армении привела к противостоянию силовиков и верующих.

В Армении задержаны семь представителей духовенства, а также гражданские работники церкви. В частности, в следственный комитет доставлены настоятель монастырского комплекса Сагмосаванк в Армении иерей Парен Аракелян, глава Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви епископ Мкртич Прошян.

«Иереи находятся в Следственном комитете, а о местонахождении Мкртыча Прошяна информации нет, сейчас пытаемся выяснить эти детали. В дальнейшем по мере необходимости будут даны разъяснения», цитирует главу информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви Есаи Артеняна издание NEWS.am. 

Епископ Мкртич Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина Второго, уточняет «Интерфакс».

Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви. «В рамках предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту использования должностных или служебных полномочий либо оказываемого ими воздействия в целях воспрепятствования проведению собрания или участия в нем», — цитирует ТАСС пресс-секретаря СК Ким Авдалян.

Защита задержанных священников полагает, что это связано с уголовным производством, возбужденным на основе высказываний священника Арагацотнской епархии Арама Асатряна. Ранее в интервью Общественному телевидению он сказал, что глава епархии заставлял его и других священников участвовать в акциях протеста оппозиции в 2021 году. Позже стало известно, что по его заявлениям одно из провластных изданий обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного производства. В свою очередь глава организации "Информированный гражданин" Даниэль Иоаннисян сообщил, что по их настоянию на основе заявлений священника Арама Асатряна началось расследование, поскольку принуждение к участию в собраниях и митингах запрещено законодательством Армении, сообщил «Спутник-Армения».

Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Подробнее о деле Аджапаяна и других политических оппонентов действующей власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".

