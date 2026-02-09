×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:05, 9 февраля 2026

Корреспонденту WarGonzo запрещен въезд в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении запретили въезд корреспонденту проекта WarGonzo Дмитрию Селезневу, Служба национальной безопасности ссылается на то, что он представляет угрозу госбезопасности, конституционному строю и обороноспособности страны.

Служба национальной безопасности Армении запретила корреспонденту проекта WarGonzo въезжать в страну.

В ноябре 2025 года военкора проекта Дмитрия Селезнева не пустили на отдых с семьей в Армению, ему отказали во въезде в аэропорту "Звартноц".

Селезнев направил запрос с просьбой прокомментировать отказ во въезде. Спустя несколько месяцев ему поступил ответ от СНБ, в котором представители ведомства ссылаются на пункты в) и е) части 1 статьи 8 Закона республики Армения "Об иностранных лицах". В них говорится, что въезд в страну могут запретить, если имеются достоверные сведения, что лицо является членом организации, которая составляет угрозу госбезопасности, конституционному строю и способствует ослаблению обороноспособности Армении, а также несет угрозу общественному строю страны.

В публикации проекта в Telegram говорится, что Селезнев в числе других участников проекта в годы карабахской войны 2020 года работал в Нагорном Карабахе, а также утверждается, что проект "имеет большую популярность в армянском народе".

Представители WarGonzo предполагают, что именно посещение Нагорного Карабаха стало причиной отказа во въезде, так как в настоящее время любое упоминание о карабахской проблеме "представляет угрозу установившемуся режиму в Армении, который тщательно ее замалчивает".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2020 года создатель проекта WarGonzo Семен Пегов был заподозрен в нарушении миграционного законодательства Азербайджана, призывах к терроризму и нарушению территориальной целостности страны. Это связано с тем, что Пегов снимал видеорепортажи на территории Нагорного Карабаха.

Автор: "Кавказский узел"

