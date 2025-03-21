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12:58, 21 марта 2025

Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комика из Ейска Артемия Останина обвиняют по уголовной статье в разжигании ненависти якобы из-за высказывания враждебных комментариев в адрес инвалидов. Он был задержан и жестоко избит силовиками в Белоруссии и арестован в Москве.

Обвинение

17 марта 2025 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве было возбуждено уголовное дело против стендап-комика из Ейска Артемия Останина. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что в социальных медиа получила распространение информация о том, что Останин во время публичного выступления 15 марта 2025 года в Москве высказал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции 1.

Повод для уголовного преследования

Останин в своем выступление рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих 2. Сам комик в разговоре с "Осторожно, новости" заявил, что в шутке фигурировал попрошайка, который просит денег в метро уже "лет как 20" 3.

 В его высказываниях общественное движение "Зов народа" усмотрело глумление над российскими военнослужащими, потерявшими конечности во время специальной военной операции (СВО). Представители движения обратились в Следственный комитет с требованием привлечь Останина к уголовной ответственности.

Задержание и возможное жестокое обращение

18 марта 2025 года стендап-комик был задержан на границе с Белоруссией, когда пытался выехать из России. Позже он был доставлен в Москву 4

Вечером 18 марта 2025 Telegram-канал главное следственное управление Следкома России по Москве опубликовал видео допроса 5, в котором Останин говорит, что осознавал характер своих действий, но “ мне нужно выступить со стендапом". При этом он принес извинения  за свои слова. "У меня не было целью оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе", - сказал Останин 6.

Перед передачей российским силовикам задержанного Артемия Останина  сотрудники белорусских силовых структур вручили ему мясорубку 7.

Реакция правозащитнинков

Артемий Останин на допросе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Столичный СК" от 18.03.21, https://t.me/skmoscowgsu/4494На видео допроса у Останина короткая стрижка, хотя ранее выступал с дредами, отметило "ОВД-Инфо"*.

Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале фото со следами побоев на теле Арсения Останина. Она призвала к расследованию обстоятельств его избиения . "То, что мы видим в деле Останина, вызывает серьезные вопросы. Если действительно имело место избиение и психологическое давление, это требует незамедлительного расследования", — заявила Меркачева.

В интервью правозащитникам, опубликованном в Telegram-канале Меркачевой, Останин заявил: "Я понимал, что меня схватят, но не думал, что будут так жестоко избивать. Они били по ребрам, по спине, по голове. Я несколько раз терял сознание". 

Со ссылкой на адвоката Останина Веронику Полякову Ева Меркачева сообщила, что российские силовики “его не трогали, физическую силу не применяли, в этой части он претензий не имеет" 8.

Сам Останин написал заявление о преступлении в Следком России, комику была вызвана скорая помощь, он был отправлен на обследование. У него были диагностированы перелом позвонка, ушибы и ссадины 9.

Арест 

19 марта 2025 года в Мещанском суде Москвы на суде следствие просило избрать Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы 10, при этом прокуратура выступала против ареста, назвав эту меру избыточной 11.

Защита просила отправить его под домашний арест, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Суд постановил арестовать Артемия Останина до 15 мая 2025 года. 

По словам адвоката, защита планирует обжаловать арест, ссылаясь на нарушение прав человека и применение пыток при задержании.

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания

  1. https://t.me/skmoscowgsu/4493
  2. Против стендапера из Ейска в Москве возбудили дело за оскорбление участника СВО // Коммерсант, 16.03.2025.
  3. https://t.me/ostorozhno_novosti/34715
  4. https://t.me/sledcom_press/19752
  5. https://t.me/skmoscowgsu/4494
  6. Артемий Останин извинился за шутку в адрес участника СВО // ТАСС, 18.03.2025.
  7. Белорусские силовики подарили мясорубку задержанному российскому комику // Lenta.ru, 18.03.2025.
  8. https://t.me/Merkacheva/3467
  9. Комика Останина задержали за оскорбление участника военной операции // РБК, 18.03.2025.
  10. https://t.me/skmoscowgsu/4497
  11. Прокуратура выступила против ареста комика Останина // РБК, 19.03.2025.
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