Суд отказался смягчить меру пресечения комику Останину

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Срок ареста комику из Ейска Артемию Останину продлен на месяц, суд в Москве оставил без удовлетворения ходатайство о переводе Останина под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", Артемий Останин арестован до 15 мая за шутку об инвалиде, ,который подорвался на мине. В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил, что у него установлен перелом позвоночника.

Уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног. Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками. Член совета по правам человека Ева Меркачева призвала расследовать нарушение прав гражданина РФ и оказать ему качественную медпомощь. Останин был задержан при попытке уехать из России, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

Комику Артемию Останину продлена мера пресечения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Останина Артемия Романовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст 282 УК РФ, на срок 1 месяц 00 суток", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его адвоката об изменении меры пресечения на иную, несвязанную с содержанием под стражей, в том числе, на домашний арест, говорится в сообщении.

Напомним, Останин в своем выступлении рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих, написал 16 марта "Коммерсант".

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