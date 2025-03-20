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15:14, 20 марта 2025

Меркачева призвала оказать медпомощь Останину

Следы побоев на спине у Артемия Останина. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комик из Ейска Артемий Останин подал в Следком с заявление об избиении белорусскими силовиками. Член совета по правам человека Ева Меркачева призвала расследовать нарушение прав гражданина РФ и оказать ему качественную медпомощь.

Как писал "Кавказский узел", Артемий Останин арестован за шутку об инвалиде до 15 мая. В суде стендап-комик из Ейска заявил об избиении при задержании и сообщил, что у него установлен перелом позвоночника.

Уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России. Во время допроса он извинился за свою шутку об инвалиде без ног.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале фото со следами побоев на теле стендап-комика Арсения Останина.

Со ссылкой на адвоката Останина Веронику Полякову она сообщила, что его избили силовики из Беларуси, которые везли его до российской границы. "Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки. <...> При этом, он подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли, в этой части он претензий не имеет", - приводит Меркачева слова адвоката.

Полякова также указала, что Останин в Следственном комитете письменно заявил о совершенном в отношении него преступлении и просил провести проверку. По итогам медобследования у него диагностировали перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими. 

Меркачева сообщила, что подаст обращение, чтобы ему оказали качественную медпомощь.

Заявление Останина об избиении должно быть проверено, подчеркнула она. "Будет ли проверка в отношении тех, кто бил? Хороший вопрос. Тут ведь что получается. Он - гражданин РФ. И мы должны защищать его права, нарушенные на территории другого государства. Посмотрим, какую позицию тут займут наши правоохранители", - отметила Меркачева. 

Она добавила, что подобные действия недопустимы. "Даже если человек совершил преступление (что доказано судом), то этот факт не дает права совершать преступление по отношению к нему", - подчеркнула Меркачева.

Напомним, Останин в своем выступлении рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих, написал 16 марта "Коммерсант".

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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